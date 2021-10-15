Dior и Chanel за 500 гривен: как мировые бренды воюют с производством подделок

Ни для кого не секрет, что модные сумки и одежду люксовых брендов можно купить на всех рынках Украины. Аналогичная ситуация сложилась во всем мире. Рассказываем, как модные бренду ведут борьбу с контрафактом

/ Фото: Сегодня, unsplash.com

Небольшие магазинчики на рынках и в переходах заполнены товарами с лейблами люксовых брендов. Среди ассортимента можно найти сумки Dior и Chanel от 500 до 1700 гривен, джинсы Roberto Cavalli и платья Versace по 800 гривен.

Собственница торговой точки на столичном рынке Татьяна рассказала, что у нее на прилавке представлены сумки с логотипами самых известных брендов. Все они произведены в Китае. В основном на ценниках значатся суммы в 1650 и 1750 гривен. На соседних точках можно найти товары в два раза дешевле.

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/ Фото: Сегодня

Потребители, особенно молодое поколение, отмечают, что лучше все-таки покупать брендовые вещи, чем их подделки. Конечно, стоимость таких вещей иногда достигает десятков тысяч долларов.

Бутики брендов не могут предложить требовательным клиентам весь ассортимент, а более широкий выбор – в онлайне. Здесь справляются и перекупщики, которые быстро скупают большие партии, чтобы продать все подороже в Китае, Южной Корее и России или наштамповать копий.

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Люксовые конгломераты и дома моды стали бороться с таким раскладом, выпуская лимитированные коллекции и ужесточая правила покупки. Например, чтобы купить сумку Hermès Birkin, покупателю нужно быть постоянным клиентов дома, записаться в список и ждать несколько лет.

Украинский дизайнер Серж Смолин рассказал, что, по его мнению, все ограничения можно обойти:

Есть подставные люди, специальные агенты, которые именуются шоперами. Вони действительно гоняются за этими вещами, покупают их. Они всегда находят то, что нужно клиенту, даже если в бутике скажут, что эта вещь продается раз в году в одни руки.

/ Фото: Сегодня

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Если же брендам удается остановить распространение оригинальных вещей на черных рынках, то производство подделок – нет. Все дело в том, что для Китая такой бизнес – выгодное дело.

Так, например, в мегаполисе Гуанчжоу работают сотни фабрик по производству фейков. Зачастую этот товар тяжело отличить от оригинала. Собственно, это и ведет к огромным убыткам модных брендов. Решить этот вопрос не раз пытались в суде, однако добиться справедливости получалось в единичных случая и только частично.

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