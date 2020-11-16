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Диджитал-революция в театре: как посмотреть первый в Украине онлайн-спектакль с использованием 3D

Сегодня, 09:15

В онлайне покажут яркие и авангардные спектакли, дополненные инновационной технологией

Фото: Театр 360 градусов. YouTube-канал

В Украине создан инновационный арт-проект "Театр 360 градусов", который покажет видеоверсии театральных постановок с интеграцией в них 3D-копий актеров и декораций. И это впервые для нашей страны. Рассказываем, что покажут, где смотреть, как создавали историю.

Что покажут?

Первой постановкой станет "Каменный властелин" киевского Театра на Подоле на основе поэтической драмы Леси Украинки в интерпретации украинского режиссера Ивана Урывского. "Театр 360 градусов" покажет 10 первых премьер спектакля совершенно бесплатно, а чтобы получить билеты, стоит зарегистрироваться на сайте проекта: https://theatre360.com.ua/.

Первый онлайн-показ состоится 17 ноября. Дальнейшие онлайн-спектакли будут проходить каждый день.

Кто создал онлайн-спектакль с использованием 3D-технологии

Создателями проекта выступил продюсерский тандем Даша Малахова и Наталья Чижова. Организаторы поставили перед собой глобальную цель: сделать театр доступным, объединив театр и современные технологии в новый вид визуального искусства. Мировой и украинский театр переживают сложное время из-за карантинных ограничений. Поэтому сейчас как никогда важно привлечь внимание общественности к режиссерам и актерам, которые создают яркие, авангардные спектакли, но известны практически только театралам. Выход в онлайн позволит расширить зрительскую аудиторию до сотен тысяч, стать театру ближе к зрителю, найти новых сторонников.

"Теперь театр можно посещать со своего смартфона или компьютера не выходя из дома. Я хочу, чтобы люди полюбили театр онлайн и пришли в офлайн. К тому же, так мы сможем в десятки раз расширить аудиторию, которая увидит работу большой творческой команды" , – говорит Даша Малахова.

Что особенного в диджитализированном спектакле?

Театр на Подоле выбрали не случайно, ведь именно его считают наиболее современным и технологичным в Украине. На экранах своих гаджетов все желающие смогут увидеть симбиоз живой актерской игры и постановки с технологиями. Видеоверсия театральной постановки позволит зрителю увидеть то, что он может не заметить, просматривая спектакль в театре. Акценты на важных деталях, нужный ракурс и хореография камер позволят почувствовать то, что чувствуют герои.

Фото: Театр 360 градусов. YouTube-канал

Режиссурой 3D-анимации занималась команда Deep 3D Studio, за съемку 1,5-часового спектакля в театре, которая длилась двое суток, отвечали Strumer Production, а партнером в менеджменте проекта выступила Plombir Event Company.

Кроме того, весь процесс и закулисье создания диджитал-проекта показывают в рамках коротких документальных фильмов, посмотреть которые можно на YouTube-канале проекта.

Кто поддержал проект?

По словам продюсеров, при создании проекта искали партнеров своими силами. Среди других, диджитал-революцию поддерживает glo™. Бренд поддержал реализацию "Театра 360 градусов", ведь ценности и концепция бренда соответствуют идеи этого проекта. glo™ сочетает инновационные технологии и настоящий табак, предоставляя новые способы наслаждаться и тем, и другим. Бренд хочет создать новую культуру, привлекая две противоположные силы к сосуществованию, которые в сочетании превращаются в совершенно уникальный опыт. И именно таким опытом является инновационный артпроект "Театр 360 градусов", который впервые покажет видеоверсию театральной постановки с интеграцией в нее 3D-копий актеров и декораций.

Что такое glo™?

Бренд glo™ от компании-производителя "Бритиш Американ Тобакко" – это инновационная технология, которая нагревает табак, а не сжигает его. Для устройств glo™ созданы специальные стики neo™*, в которых используется настоящий табак высокого качества, который раскрывает свои вкусовые свойства при нагревании. Стики представлены в двух форматах с различным уровнем содержания табака и совместимы с определенными моделями устройств. Потребитель имеет возможность выбрать определенную модель устройства и стики к ней, в зависимости от того, какой прочности и насыщенности табака отдает предпочтение. Стики neo™ имеют широкую линейку вкусов – от классического табачного до фруктово-карамельного. Также имеются предложения с капсулой для дополнительных вкусовых ощущений.

glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

*Табакосодержащие изделия для нагрева не являются вполне безопасными и вызывают привыкание.

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театр онлайн Даша Малахова театр на Подоле glo™
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