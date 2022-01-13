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Что ждет модников в 2022-м году: ТОП-5 актуальных трендов по словам стилиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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13 января, 13:56
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Что стоит сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему – главный вопрос, который мы задаем себе в начала года. Порой, достаточно всего лишь пополнить гардероб. Стилист рассказывает чем
Главные тренды 2022 года
Главные тренды 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Позитивные изменения для Украины могут начаться совсем скоро. В этом уверены эксперты, среди которых и мольфары, и нумерологи, и астрологи. 2022-й год обещает запомниться яркостью и для модников.

В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом стилист и fashion-аналитик рассказала, какие модные решения в наступившем году помогут привлечь внимание и на каких цветах следует сосредоточиться, пополняя гардероб.

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По словам Ирэны Винцюк, прежде всего стоит обратить внимание на главный цвет этого года. По версии Pantone, им стал оригинальный оттенок Very Peri.

Это очень интересный цвет, который будет подходить в любое время года! К примеру, для весенних будней идеальным вариантом может стать широкий блейзер в трендовом цвете. Он отлично подойдет под брюки, джинсы или юбку, – комментирует стилист.

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Следующим трендом fashion-эксперт называет комфорт и удобство. Так, в 2022-м году не потеряют своей актуальности трикотажные изделия, в частности монолуки из свитеров и брюк или юбок. Такие удобные комплекты – идеальный вариант для прогулки, домашних встреч, звонков в Зуме и даже похода в офис.

Стиль 70-х и 90-х, как отмечает Ирэна, тоже в тренде этого года:

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Легкий вкус вечеринок, которые так любили в 70-х и 90-х годах – это очень актуальная тенденция нового года. К примеру, если вы выбираете жакет – обратите внимание на те, которые украшены большим количеством бисера или страз. Брюки следует выбирать с яркими лампасами, украшенными бусинами, – советует стилист.

Еще одной тенденцией, которую возвращают в моду мировые дизайнеры – длина мини – короткие платья и юбки уже заполонили гардеробы блогерш, знаменитостей и fashion-инсайдеров.

Prada SS 2022
Prada SS 2022 / Фото: Vogue

Не стоит пренебрегать и стегаными вещами – комментирует эксперт.

Яркая или базовая стеганная одежда – выбирать вам. Но для весенне-осеннего сезона этот тренд придется по вкусу каждому. Единственное, что стоит запомнить – такие вещи, дополненные любыми объемами, добавляют лишние килограммы. Поэтому, если вы не хотите прибавлять объем в определенных частях тела – не выбирайте стеганые вещи именно для этой части вашего силуэта, – рассказала Ирэна.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Читайте также: Украина показала, как правильно носить цвета Pantone (фото)

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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