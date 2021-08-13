Что взять в отпуск: 5 образов для путешествий в разгар бархатного сезона (фото)

Ломаете голову, что взять в отпуск в последнюю минуту? Рассказываем в материале, какие вещи самые необходимые, чтобы составить стильные образы в путешествии

Изабель Гулар, Камила Коельо / Фото: instagram.com/camilacoelho

Когда лето подходит к своему логическому завершению, все, чего хочется – надеть самый модный купальник сезона и окунуться в прохладное море. Переждав наплыв туристов в сезон, отправляемся на отдых, смотреть невероятной красоты закаты и блистать в максимально трендовых и комфортных вещах.

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В разгар бархатного сезона мы решили собрать 5 самых стильных луков для тех, кто собирается в отпуск и готовиться собирать чемоданы. Не благодарите.

Стиль Бохо

Льняное платье на тонких бретелях станет идеальным вариантом для прогулки. Не бойтесь длины макси, изделие из натуральной ткани защитит вас от солнечных ожогов и не заставит изнывать от жары. Дополнить образ можно легким платком, который прикроет макушку от палящего солнца и поможет легче перенести высокую температуру.

/ Фото: Сегодня

Пляжный шик

Отправляясь к морю, не забудьте о легкой тунике. Такой элемент гардероба станет универсальным на отдыхе, ведь сочетать ее можно как с сандалиями на низком ходу, так и с босоножками на небольшом каблуке для более официальных выходов.

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/ Фото: Сегодня

Поднять паруса

Одно из лучших летних развлечений – прогулки по воде на яхте или катере. Если вам посчастливилось быть приглашенной на такую вечеринку, позаботьтесь о своем комфорте: плечи лучше прикрыть от излишнего УФ облучения, но оставить под рубашкой топ или боди. Если вы не представляете вечеринку без обуви на каблуке, лучше отдать предпочтение форме kitten heel.

/ Фото: Сегодня

Вырез halter

Летом не нужно искать повод выгулять лучшее платье и босоножки со стразами. Отправляясь на ужин в ресторан или в театр, лучшим решением будет надеть шелковое миди с горловиной halter. Это подчеркнет изящную линию плеча, а благодаря легкому крою вы можете не переживать о жаре. Дополняйте образ ювелирными украшениями в теплых оттенках.

/ Фото: Сегодня

Цветочный принт

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Для походов по музеям и галереям в путешествии идеально подойдет льняной костюм небесного оттенка. Однотонный материал костюма сбалансирует рубашка с перекликающимися цветами в принте и нежно-розовые балетки. Образ получится нескучным и летним.

/ Фото: Сегодня

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