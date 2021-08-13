Что взять в отпуск: 5 образов для путешествий в разгар бархатного сезона (фото)

Когда лето подходит к своему логическому завершению, все, чего хочется – надеть самый модный купальник сезона и окунуться в прохладное море. Переждав наплыв туристов в сезон, отправляемся на отдых, смотреть невероятной красоты закаты и блистать в максимально трендовых и комфортных вещах.
В разгар бархатного сезона мы решили собрать 5 самых стильных луков для тех, кто собирается в отпуск и готовиться собирать чемоданы. Не благодарите.
Стиль Бохо
Льняное платье на тонких бретелях станет идеальным вариантом для прогулки. Не бойтесь длины макси, изделие из натуральной ткани защитит вас от солнечных ожогов и не заставит изнывать от жары. Дополнить образ можно легким платком, который прикроет макушку от палящего солнца и поможет легче перенести высокую температуру.
Пляжный шик
Отправляясь к морю, не забудьте о легкой тунике. Такой элемент гардероба станет универсальным на отдыхе, ведь сочетать ее можно как с сандалиями на низком ходу, так и с босоножками на небольшом каблуке для более официальных выходов.
Поднять паруса
Одно из лучших летних развлечений – прогулки по воде на яхте или катере. Если вам посчастливилось быть приглашенной на такую вечеринку, позаботьтесь о своем комфорте: плечи лучше прикрыть от излишнего УФ облучения, но оставить под рубашкой топ или боди. Если вы не представляете вечеринку без обуви на каблуке, лучше отдать предпочтение форме kitten heel.
Вырез halter
Летом не нужно искать повод выгулять лучшее платье и босоножки со стразами. Отправляясь на ужин в ресторан или в театр, лучшим решением будет надеть шелковое миди с горловиной halter. Это подчеркнет изящную линию плеча, а благодаря легкому крою вы можете не переживать о жаре. Дополняйте образ ювелирными украшениями в теплых оттенках.
Цветочный принт
Для походов по музеям и галереям в путешествии идеально подойдет льняной костюм небесного оттенка. Однотонный материал костюма сбалансирует рубашка с перекликающимися цветами в принте и нежно-розовые балетки. Образ получится нескучным и летним.
Смотрите в ролике об отдыхе на украинских курортах:
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