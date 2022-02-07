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Чего хотят женщины: выбираем подарки девушкам на День святого Валентина

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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7 февраля, 17:55
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Дарить подарок особенному человеку – всегда приятно и волнительно, а вот выбирать его – тщательная и непростая работа
Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Pixabay, Pinterest

Недавно мы рассказывали, что подарить парню на 14 февраля, а теперь, мужчины, материал для вас – что подарить любимой девушке на День святого Валентина. Мы подготовили варианты подарков на любой вкус и цену, которые гарантировано понравятся вашей второй половинке.

Для начала скажем, чего дарить не надо – того, в чем вы вообще не разбираетесь – декоративную косметику. Например, вряд ли вы сможете купить любимой тональный крем, подобрав правильный цвет, или помаду, идеально разобравшись в оттенках. Поверьте, в этом деле девушки и сами часто прогадывают, хотя, казалось бы, знают себя совершенно. Также оставьте в покое идею сладкого подарка, – это вовсе не то, чего она ожидает на 14 февраля. Хотя, если вы только начали встречаться, это отличный вариант.

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ТОП-7 подарков на День святого Валентина, которые попадут прям в цель ее ожиданий

Сумка

Чего-чего, а сумок в женском гардеробе много не бывает. Тем более, всегда можно выбрать что-то новенькое, чего у вашей дамы еще нет. Главное, ищите качественные материалы и модель, соответствующую ее стилю и вкусу.

Сумка-багет MIA з черного нейлона за 2200 грн
Сумка-багет MIA з черного нейлона за 2200 грн / Фото: kachorovska.com/

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Кожаная сумка Pinko за 5899 грн
Кожаная сумка Pinko за 5899 грн / Фото: answear

Кросс-боди Karl Lagerfeld за 6999 грн
Кросс-боди Karl Lagerfeld за 6999 грн / Фото: intertop.ua

Ювелирные украшения

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Ювелирные изделия всегда будут в топе самых востребованных и желаемых подарков. Украшения – это не просто красиво и солидно, но и ассоциативно. Ведь такой подарок будет напоминать именно о вас каждый раз, когда он на ней.

Кольцо из белого золота Kiss Kiss 8490 грн
Кольцо из белого золота Kiss Kiss 8490 грн / Фото: SOVA

Золотые сережки-конго с шариками за 6395 грн
Золотые сережки-конго с шариками за 6395 грн / Фото: instagram.com/ukrzoloto/

Парфюм

Парфюм – это та же косметика, скажите вы, – как ее выбирать? Вы правы, но не совсем. Во-первых, существуют культовые классические ароматы, которые нравятся всем девушкам. Во-вторых, здесь куда легче угадать вкус, если вы знаете самое элементарное о предпочтениях вашей любимой. Например, шлейф из сладкого, жесткого или свежего аромата чаще всего оставляет она после себя.

Духи Victoria’s Secret Bombshell 3000 грн
Духи Victoria’s Secret Bombshell 3000 грн / Фото: instagram.com/victoriassecret

Туалетная вода GUERLAIN La Petite Robe Noire за 2493 грн
Туалетная вода GUERLAIN La Petite Robe Noire за 2493 грн / Фото: brocard.ua

Перфорированная вода DIOR J'adore за 4856 грн
Перфорированная вода DIOR J'adore за 4856 грн / Фото: brocard.ua

Белье

Белье – отличный подарок, если находитесь в серьезных отношениях. Тогда вы можете подсмотреть, какой размер носит наша любимая или попросту не ломать себе голову, а подарить сертификат на белье. Так точно не упадете лицом в грязь.

Комплект белья Secret за 3890 грн
Комплект белья Secret за 3890 грн / Фото: VictoriasSecret

Комплект белья Victoria's Secret за 5800 грн
Комплект белья Victoria's Secret за 5800 грн / Фото: VictoriasSecret

Абонемент в спортзал, бассейн или йогу

Не особо романтично? Зато очень практично и всегда необходимо. Поэтому, если вы давно встречаетесь, вариант вам подойдет. Такой подарок всегда будет кстати и не просто украсит одну из полочек в доме девушки, но и принесет пользу здоровью. Например, в Sport Life месячный абонемент стоит сейчас 833 грн.

Уютные вещи

Пижамы, тапочки, пледы, халаты – это классные подарки, символизирующие не просто страсть и симпатию, а и заботу. Такие вещи значат, что вы по-настоящему цените девушку и трепетно к ней относитесь.

Пижама Sleeperset за 1019 грн
Пижама Sleeperset за 1019 грн / Фото: Sleeperset

Халат Anabel Arto за 2195 грн
Халат Anabel Arto за 2195 грн / Фото: anabel-arto

Сертификат на массаж

В современном мире, если вам уже за 25 и у вас ничего не болит – значит, вы какой-то странный Сидячая работа, мало движения, плохой воздух – все это негативно отражается на нашем самочувствии. Поэтому, массаж – это 100% попадание в цель! Есть разные виды массажей: оздоровительный, для лица, укрепляющий и.т.д. Например, в популярной сети массажных студий Михаила Гузя сертификат на оздоровительный массаж стоит 700 грн. Можно скомбинировать несколько массажей или просто подарить сертификат на конкретную сумму, а девушка уже сама разберется, как его разбить.

Также смотрите: 5 мероприятий на День Валентина в Киеве для влюбленных

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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