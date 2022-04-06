Что носит Владимир Зеленский во время войны

Президент Украины мог бы, как главнокомандующий, остаться в парадной одежде. То, что Зеленский решил сменить свои прежние темно-синие костюмы политика на самую доступную одежду – футболку и кроссовки, имеет свой смысл

Почему Владимир Зеленский отказался от костюмов и не носит военную форму / Фото: president.gov.ua

Гардероб Владимира Зеленского стал одной из тем последних дней. Пока россияне дерутся за сахар, а Путин выходит на сцену пропагандистского концерта в Лужниках в куртке за 14 тысяч долларов, пользователи Сети обратили внимание, что президент Украины приехал в Бучу в кроссовках за 50 долларов.

Владимир Зеленский в Буче / Фото: president.gov.ua

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Весь мир видит, что с 24 февраля от начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Владимир Зеленский одет в вещи цвета хаки, а не в униформу политика – темно-синие костюмы, белые рубашки и галстуки. С того времени на публике президент появляется исключительно в одежде оливково-зеленых оттенков. В ней он общается с главами государств и обращается к депутатам европейского парламента.

Встреча президента Украины с главами правительств Польши, Чехии и Словении / Фото: president.gov.ua

Модный критик и фэшн-директор The New York Times подметила, что Зеленский стал символом силы и патриотизма украинского народа, а его внешний вид напоминает, что он обычный парень, который благодарен ВСУ за жертву и труд. Таким образом президент Украины выражает и ясно заявляет о своей солидарности с народом, а не предписывает себе заслуги солдат, кичась парадной военной формой.

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Владимир Зеленский в одежде Hallyard и кроссовках Lowa / Фото: president.gov.ua

Так, президент в основном носит одежду украинских брендов М-Тac (Military Tactical) и 281.z, среди которых флисовые кофты, брюки и футболки.

Президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, проходящих лечение в военном госпитале, 13 марта 2022 года / Фото: president.gov.ua

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Несколько раз Зеленского замечали в вещах нидерландского бренда тактической одежды Hallyard, и футболках бренда 5.11.

Владимир Зеленский на встрече с журналистами / Фото: president.gov.ua

Что касается обуви, Владимир Зеленский надевал кроссовки немецкого бренда Lowa, а также американского бренда Saucony.

Встреча президента Украины с работниками ГСЧС, участвовавших в ликвидации последствий российской агрессии / Фото: president.gov.ua

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