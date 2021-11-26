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В последнюю минуту: ТОП-10 самых трендовых сумок по горячим ценам на Черную пятницу 2021

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
26 ноября, 16:00
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Среди этих моделей точно есть "та самая", которая очень ждет, когда вы ее заберете
Черная пятница 2021: сумки по выгодным ценам
Черная пятница 2021: сумки по выгодным ценам / Фото: Коллаж: Сегодня

Черная пятница 2021 на то и пятница, чтобы вдоволь походить по магазинам, не жалея времени и сил, охотясь на свою самую нереальную скидку. С 26 по 29 ноября в ТРЦ будет ажиотаж, поэтому не всегда есть смысл туда идти, ведь никто не отменил онлайн-шопинг, так что, советуем побаловать себя идеальными бьюти-покупками.

"Женская сумочка может многое рассказать о ее владелице", – такими словами начинается одна из серий культового сериала "Отчаянные домохозяйки". Это неоспоримая аксиома, потому каждая из нас всегда так придирчиво ищет ту самую "свою" сумку. А, может, и не одну.

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Мы вам расскажем о самых трендовых сумках, которые в Черную пятницу 2021 опустили свои цены ниже некуда.

Черная пятница 2021: женские сумки по выгодным ценам

Шопер

Та самая максимально большая женская сумка, которая стала героиней многочисленных анекдотов и мужского недопонимания, но для нас, девочек, всегда будет надежной подружкой. В такой сумке можно носить все: от рулона обоев – до сменной пары обуви. Она именно на тот случай, если фраза "вышла из дома – и улетела в Париж" – о вас. Шопер в Черную пятницу 2021 просто грех не купить.

Шопер из бежевой фактурной кожи за 2 640 грн (цена раньше 3 300 грн)
Шопер из бежевой фактурной кожи за 2 640 грн (цена раньше 3 300 грн) / Фото: kachorovska.com/

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Цепи

Сумки с ручкой-цепью еще долго не выйдут из моды. Они очень выгодно сочетаются с элегантным образом и актуальны как зимой, так и летом. Поэтому торопитесь купить сумку с цепью по скидке в Черную пятницу 2021.

Сумки-клатчи из эко-кожи с цепочкой за 510 грн (цена раньше 599 грн)
Сумки-клатчи из эко-кожи с цепочкой за 510 грн (цена раньше 599 грн) / Фото: romashka

"Плюшевые" сумки

В моду ворвалась тенденция на все мягкое, пушистое и максимально комфортное. Не обошла она стороной и аксессуары. Сумки с такой текстурой пользуются спросом среди блогеров и тех, кто следит за трендами. Купить плюшевую сумку в Черную пятницу можно очень выгодно.

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Сумка-шоппер из искусственного меха с плюшевым эффектом за 4 072 грн (цена раньше 5 090 грн)
Сумка-шоппер из искусственного меха с плюшевым эффектом за 4 072 грн (цена раньше 5 090 грн) / Фото: LIU JO

Сумка-ремень на пояс

Актуальная модель для тех, кто не носит много вещей и любит выглядеть стильно. Такая сумка обалденно смотрится в сочетании с платьем-макси и пиджаком "с мужского плеча". Покупайте сумку-пояс по скидке и не думайте больше, чем подчеркнуть талию в любимом оверсайзе.

Поясная ремень-сумка на пояс S&M за 429 грн (цена раньше 500 грн)
Поясная ремень-сумка на пояс S&M за 429 грн (цена раньше 500 грн) / Фото: rozetka.com.ua

В стиле диско

Раз в году каждую из нас стабильно приглашают на мероприятие, на котором блестящая сумка в стиле диско или какой-то мерцающий клатч – просто must have. Вот и пришло время наконец-то его купить в разгар Черной пятницы 2021. Поверьте, потом еще спасибо себе скажите.

Золотистый клатч со стразами для вечеринки за 559 грн (цена раньше 760 грн)
Золотистый клатч со стразами для вечеринки за 559 грн (цена раньше 760 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Мини-сумка

Самый спорный дизайн, который вызывает так много обсуждений. Экстремальные пропорции сумки заставляют одновременно и недоумевать, мол, в чем смысл, но в то же время рука так и тянется ее пощупать, посмотреть, прикинуть: ключи и телефон поместятся, была-не была – беру!

Маленькая женская сумка-клатч за 520 грн (цена раньше 560 грн)
Маленькая женская сумка-клатч за 520 грн (цена раньше 560 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Бананка

Сумка для спортивных людей, которые прежде всего заботятся о своем комфорте. Купить бананку на Черную пятницу 2021 можно по скидке, которая нам и не снилась.

Поясная бананка за 295 грн (цена раньше 899 грн)
Поясная бананка за 295 грн (цена раньше 899 грн) / Фото: intertop.ua

Рюкзаки

Стильное и прагматичное решение, которое не раз выручало девушек. Рюкзак никогда не потеряет свою актуальность именно благодаря комфорту в носке. Купите женский стильный рюкзак, не задумываясь – пригодится!

Лаконичный рюкзак из эко-кожи за 467 грн (цена раньше 549 грн)
Лаконичный рюкзак из эко-кожи за 467 грн (цена раньше 549 грн) / Фото: romashka

Сумка-саквояж

Оригинальный саквояж не оставит вас без внимания на модной тусовке и просто на прогулке в городе. Наверняка, такая модель никогда не устареет и не выйдет из моды. Купить сумку-саквояж на Черную пятницу 2021 можно особенно выгодно.

Женская сумка-саквояж из натуральной кожи за 2 380 грн (цена раньше 2 800 грн)
Женская сумка-саквояж из натуральной кожи за 2 380 грн (цена раньше 2 800 грн) / Фото: vitotorelli

Обновленная классика

Старые-добрые классические сумки таких моделей снова покорили мир. Они невероятно женственные и элегантные. Не сомневайтесь, о таком приобретении не пожалеете.

Сумка классической формы за 510 грн (цена раньше 599 грн)
Сумка классической формы за 510 грн (цена раньше 599 грн) / Фото: romashka

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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