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Будущая вице-президент США Камала Харрис в кедах снялась для обложки Vogue (фото)

Сегодня, 18:57

Пользователи Сети снимок не оценили

Совсем скоро первой женщиной азиатского происхождения на посту вице-президента США станет 56-летняя Камала Харрис. И хотя официально она еще не заняла пост, но уже успела появиться на обложке февральского американского Vogue.

Снимок с Харрис слили в Twitter накануне, и пользователи соцсетей уже успели его раскритиковать.

Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: Twitter

На фото Камала позирует, стоя в черных узких штанах, кедах, пиджаке и белой футболке. Она широко улыбается в кадр, а подпись к обложке гласит: "Мадам вице-президент и новая Америка".

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В Сети пишут, что на фотографии лицо Камалы Харрис слишком светлое, будто его выбелили, кто-то отмечает, что сама обложка получилась скучной, а зеленый фон с розовой шторой и вовсе выглядит странно.

Добавим, что инаугурация президента США состоится 20 января.

Ранее Барак Обама в своей знаменитой куртке позировал для обложки популярного журнала.

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обложка Vogue Камала Харрис
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