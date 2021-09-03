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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Кофе и мотоциклы: Как проходит обычный день Бреда Питта (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 11:15
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Голливудский актер снялся в очень красивой рекламной кампании кофемашин итальянского бренда. Сам Питт не только стал главным героем но и разработал сюжет видео
Голливудский актер показал свой обычный день
Голливудский актер показал свой обычный день / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Брэд Питт, который продолжает судебные разбирательства с экс-супругой Анджелиной Джоли, снялся в рекламе итальянской компании De’Longhi. Над видео работал режиссер Дэмьен Шазелл, который снимал фильмы "Одержимость" и "Ла-Ла Ленд".

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В ролике показан обычный день Брэда Питта. Актер катается по Лос-Анджелесу на мотоцикле, покупает кофейные зерна, а вернувшись домой, наслаждается чашкой свежесваренного кофе.

Также над видео работали и другие голливудские профессионалы. Так, оператором рекламы стал лауреат премий "Оскар" Линус Сандгрен ("Человек на Луне"). Музыку написал композитор Джастин Хурвиц ("Ла-Ла Ленд").

Интересно, что над сюжетом работал и сам Питт.

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Наслаждайтесь снимками Брэда Питта, которые снял известный фотограф Лахлан Бейли.

Брэд Питт для De'Longhi
Брэд Питт для De'Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Брэд Питт для рекламы De’Longhi
Брэд Питт для рекламы De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

Брэд Питт для рекламы De’Longhi
Брэд Питт для рекламы De’Longhi / Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

/ Фото: instagram.com/delonghiofficial/

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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