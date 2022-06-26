Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Бра и стринги для мужчин: американский бренд показал, что их белье могут носить все (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Долой стереотипы, гендер и особенности фигуры. Parade представили рекламную кампанию новой линии базового белья и рассказали, почему важно носить то, что удобно
Рекламная кампания Parade New:Cotton
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

Бренды всячески пытаются привлечь внимание представителей поколения Z, запуская рекламу декоративной косметики с гомосексуалами и пропагандируя равенство и инклюзию. Так, американский бренд Parade запустил линию белья под названием New:Cotton, учитывая гендерные аспекты.

В коллекцию вошли базовые предметы нижнего белья, среди которых трусы-боксеры, плавки, комбинезон, топы и майки, а также стринги. Все вещи созданы, чтобы каждый смог их носить, учитывая особенности фигуры. Все предметы изготовлены из тканей, полученных из остатков древесины и переработанного хлопка.

Реклама

Рекламная кампания Parade New:Cotton
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

Бюстгальтеры и трусы представлены в цветовых вариантах от ярко-оранжевого до сиренево-фиолетового, а шорты-боксеры предлагаются в черном, сером, зеленом, синем и других цветах.

В коллекции также представлены укороченные майки и боди, которые можно использовать как повседневную одежду в сочетании с джинсами или рубашкой.

Реклама

Рекламная кампания Parade New:Cotton
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

При работе над рекламной кампанией коллекции Parade New:Cotton также были учтены гендерные аспекты. Команда бренда решила показать действительно унисекс мотивы и развенчать мифы, что мужчины и женщины разного телосложения не могут носить те или иные предметы гардероба. Так, на фото мы видим мужчин в бра и стрингах. В Parade решили показать наглядный пример того, как стоит выходить за рамки и не обращать внимание на устоявшиеся стереотипы в обществе.

Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton | Фото: hypebeast
Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast
1/10

Реклама

Читайте также: как правильно подобрать бюстгальтер – основные ошибки и инструкция.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять