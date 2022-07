Босоножки лето 2022 – стильные модель от украинских брендов (фото, цена)

Босоножки и сандалии – синоним летней моды. Модницы во всем мире обожают открытую обувь, ведь ее легко комбинировать со всеми вещами в гардеробе. На тонких ремешках, с квадратными носками, массивные модели или варианты на толстой подошве, каблуки с декором, всевозможные оттенки от белого до черного… В этом сезоне есть, что выбрать.

Стильная обувь в стиле 1970-х, как у Кэрри Бредшоу, или практичные модели. Все зависит от ваших предпочтений.

Мы посмотрели в коллекциях украинских брендов и собрали самые актуальные босоножки и сандалии, которые станут идеальным дополнением к летнему образу. Не забывайте, покупая одежу у отечественных производителей, вы поддерживаете экономику и даете возможность людям заработать и выплатить зарплаты.