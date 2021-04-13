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Битва образов: Ирина Шейк и Рози Хантингтон-Уайтли в кожаных тренчах

Сегодня, 16:44

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Вещи из кожи — один из ключевых трендов 2021. И пока одни экспериментируют с кожаными рубашками и бра, супермодели Ирина Шейк и Рози Хантингтон-Уайтли обращаются к новой классике. Тренч из кожи — как раз из этой категории. В похожих образах девушки засветились на улицах Нью-Йорка.

Ангел "Victoria’s Secret" Рози Хантингтон-Уайтли попала в объектив папарацци вчера вечером по дороге на ужин. Наряд total white британская модель дополнила красным тренчем из мятой глянцевой кожи Bottega Veneta за 9400 долл. Также она подобрала босоножки и объемный клатч того же бренда, а из украшений выбрала кольца и колье-цепь Tiffany.

Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Getty Images

Российскую супермодель Ирину Шейк сфотографировали во время прогулки с дочерью Леей в минувшие выходные. Она отдала предпочтение монохромному образу. Поверх трикотажного костюма шоколадного оттенка звезда надела рыжий тренч Manokhi за сравнительно скромные 2000 долл. Образ завершили ботильоны с принтом под кожу рептилий и минималистичные украшения на шее.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: Getty Images

Интересно, что для обеих моделей это далеко не первый выход в кожаных тренчах. Ранее Рози Хантингтон-Уайтли и Ирина Шейк также появлялись в более нейтральных — черных.

Напомним, что недавно Джилл Байден появилась на публике в старом образе.

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стиль Ирина Шейк Рози Хантингтон-Уайтли битва образов
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