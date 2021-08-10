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Бейонсе украсила сразу 4 обложки журнала Harper’s Bazaar (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 августа, 17:00
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39-летняя певица дала откровенное интервью, в котором поделилась с читателями проблемами со здоровьем и своем отношению к возрасту и приближающемуся дню рождения
Бейонсе в съемке Harper's Bazzar Icon Issue
Бейонсе в съемке Harper's Bazzar Icon Issue

Бейонсе, которая ранее создала массивные кроссовки для Adidas, снялась в новой фотосессии. Певица появилась на обложке сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar.

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Номер вышел под названием The Icon Issue. 39-летняя артистка украсила сразу четыре обложки глянцевого издания.

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Позировала звезда в нарядах из новой коллекции Ivy Park, созданной совместно с Adidas. Она была посвящена афроамериканским ковбоям.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar
Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала, как относится к своему приближающемуся 40-летию в сентябре, и какими женщинами вдохновляется.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar
Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Звезда отметила, что боролся с бессонницей из-за гастролей более половины своей жизни, страдала от физической боли из-за износа мышц от танцев на каблуках. Ко всему – проблемы с волосами и кожей из-за частого макияжа и завивок. Со временем певица научилась ценить и беречь себя.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar
Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Также Бейонсе поделилась, что мечтает, чтобы следующий этап ее жизни был полон веселья и свободы.

Смотрите видео о нарядах певицы:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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