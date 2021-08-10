Бейонсе украсила сразу 4 обложки журнала Harper’s Bazaar (фото)

39-летняя певица дала откровенное интервью, в котором поделилась с читателями проблемами со здоровьем и своем отношению к возрасту и приближающемуся дню рождения

Бейонсе в съемке Harper's Bazzar Icon Issue

Бейонсе, которая ранее создала массивные кроссовки для Adidas, снялась в новой фотосессии. Певица появилась на обложке сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar.

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Номер вышел под названием The Icon Issue. 39-летняя артистка украсила сразу четыре обложки глянцевого издания.

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Позировала звезда в нарядах из новой коллекции Ivy Park, созданной совместно с Adidas. Она была посвящена афроамериканским ковбоям.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала, как относится к своему приближающемуся 40-летию в сентябре, и какими женщинами вдохновляется.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

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Звезда отметила, что боролся с бессонницей из-за гастролей более половины своей жизни, страдала от физической боли из-за износа мышц от танцев на каблуках. Ко всему – проблемы с волосами и кожей из-за частого макияжа и завивок. Со временем певица научилась ценить и беречь себя.

Бейонсе в съемке Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Также Бейонсе поделилась, что мечтает, чтобы следующий этап ее жизни был полон веселья и свободы.

Смотрите видео о нарядах певицы:

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