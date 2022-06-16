40-летняя Бейонсе на коне, на шаре и не только снялась для обложки британского Vogue (фото)

Суперзвезда позировала в футуристических образах для июльского номера британского глянца. Похоже, именно так певица решила анонсировать выход нового альбома

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: Коллаж: Сегодня, British Vogue

Бейонсе стала главной героиней нового июльского номера британского Vogue. Певица предстала в костюмах и образах, которые явно заявляют – Я суперзвезда!

Для съемки модного глянца были использованы всевозможные концертные атрибуты, среди которых зеркальные шары, световые короба, головные уборы и, конечно, лошадь на танцполе.

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Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

В интервью изданию Бейонсе рассказала, что с нетерпением ждет выхода нового альбома Renaissance, релиз которого запланирован на 29 июля. Сама артистка отметила, что этот альбом – ее самый амбициозный музыкальный проект. В интервью главному редактору Vogue Эдварду Эннинфулу она призналась, что пандемия, которая застала ее дома в Лос-Анджелесе, в некотором роде помогла создать альбом. У певицы было много свободного времени, чтобы заняться проектом и дважды все переосмыслить.

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

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Ее грядущий альбом — это музыка, которая поднимает настроение, заставляет задуматься о культурах и субкультурах, музыка, которая объединит многих на танцполе и заставит их влюбиться.

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Также певица призналась, что сейчас в свои 40 -лет она как никогда чувствует себя "на коне". Она мама, артистка, женщина, которая покоряет новые вершины и наслаждается своей сущностью

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Моя земля, мое сердце, моя почва и мое здравомыслие, — так Бейонсе называет свои самые ценные сокровища.

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Съемка для Vogue должна обозначить новую эру в карьере певицы. Фотосессия проходила в апреле 2022 года, через несколько дней после ее выступления на "Оскаре" (и первой номинации). Интересно, что на съемочной площадке присутствовал ее супруг Джей Зи с тремя совместными детьми пары.

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе в съемке британского Vogue / Фото: British Vogue

Вам будет интересно увидеть, как Valentino создавали платье для Бейонсе для церемонии "Оскар – 2022".