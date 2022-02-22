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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Берем пример: как готовятся к весне звезды стритстайла на Неделе моды в Лондоне

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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22 февраля, 16:22
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Как одеваются streetstyle-звезды в столице Великобритании и о чем нам говорят их образы. Обсуждаем самые стильные луки
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: Vogue

Вчера мы не без юмора обсуждали образы Ирины Шейк на Неделе моды в Лондоне, но сегодня поговорим о чем-то действительно красивом. Пора, традиционно, обсудить streetstyle и сделать логические выводы, чему он нас учит.

Погода в Лондоне преимущественно печальная: сильный ветер, дожди и град, но это не мешает ни проведению Недели моды, ни демонстрации своего неповторимого стиля модными гостями показов, которые прилетели со всего мира, чтобы увидеть новые коллекции Nensi Dojaka, Molly Goddard, Erdem и Simone Rocha.

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Streetstyle-звезды атаковали неспешные серые улочки столицы Великобритании, чтобы вдохновить нас, как носить шерстяные блейзеры, кожаные пальто, весенние тренчи, одежду с анималистическим принтом, брючные костюмы-тройки, мини-юбки, праздничные платья и другое.

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне | Фото: vogue.ua
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua
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Как видим, весной миром моды овладеют неоновые оттенки. На фото замечаем, как салатовые штаны подружились с белой футболкой и зеленым бомбером, оранжевый костюм сошелся с серым пальто, а желто-горячий пиджак с черными брюками.

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Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Также одним из ключевых стилистических трюков выступила многослойность, благодаря чему выходы модниц было интересно рассматривать.

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

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Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне
Стритстайл-образы на Неделе моды в Лондоне / Фото: vogue.ua

Также смотрите 25 самых красивых платьев на Неделе моды в Нью-Йорке, которые будут в моде следующей осенью.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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