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Бен Стиллер в киевском ЦУМе: что актер делал в главном универмаге страны (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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20 июня, 17:35
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Звезда фильма "Образцовый самец" после Львова приехал в столицу Украины и посетил главный универмаг страны. Что голливудский актер делает в ЦУМе – читайте в материале
Голливудский актер посетил киевский ЦУМ в рамках своей миссии в Украине
Голливудский актер посетил киевский ЦУМ в рамках своей миссии в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние несколько лет американский актер Бен Стиллер занимается волонтерством и помощью беженцам по всему миру. Звезда не смог пройти мимо трагедии, которая разворачивается в Украине из-за российской агрессии, поэтому он посетил нашу страну как посол доброй воли ООН. 19 июня знаменитость заметили на центральной площади Львова. Ранее он встречался с украинцами, которые были вынуждены спасаться от ужасов войны, в польском городе Жевуш.

Бен также решил посетить Киевскую область. Актер приехал в поселок Макаров, чтобы увидеть последствия "русского мира", а затем отправился в столицу Украины. Поклонники встретили звезду на Крещатике, а также Стиллер посетил киевский ЦУМ.

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Бен Стиллер в киевском ЦУМе
Бен Стиллер в киевском ЦУМе

В универмаге голливудский актер провел шопинг, а также познакомился со звездой мужского департамента ЦУМа – лидером продаж -1 этажа, старшим стилистом Виталием Шутым.

Мы радуемся звездным встречам и выражаем благодарность влиятельным личностям, которые не остаются в стороне и своим присутствием привлекают внимание мира к войне в Украине, – сообщили в соцсетях ЦУМа.

Читайте также: Киевский ЦУМ пожертвовал 150 единиц теплой одежды теробороне.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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