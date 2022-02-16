Белла и Джиджи Хадид снялись полностью обнаженными для рекламы Versace

Шикарные сестры позировали перед объективом знаменитого дуэта модных фотографов. Снимок напомнил культовую рекламу бренда с Клаудией Шиффер и Сильвестром Сталлоне

Сестры Хадид в новой рекламе Versace / Фото: Versace

Донателла Версаче умеет создавать шикарные рекламные кампании, то приглашая участвовать знаменитостей, то позируя вместе с известными моделями самой. Сегодня владелица и креативный директор бренда Versace опубликовала в своем Instagram фото с сестрами Хадид. В посте Донателла написала:

Мои богини Versace.

На снимке Белла и Джиджи Хадид позируют абсолютно обнаженными. В руках девушки держат сумки из последней коллекции модного дома, которыми прикрывают оголенные части тела.

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Белла и Джиджи Хадид в рекламе Versace / Фото: instagram.com/donatella_versace

На фото есть и отсылки к Эдемскому саду и первородному греху. Ногу Беллы обвил змей, а в руках девушки держат красное яблоко.

Также сестры Хадид примеряли ювелирные украшения Versace: кулоны с изображение Медузы Горгоны – эмблемы модного дома, кольца, браслеты и серьги.

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Над съемкой работали знаменитый дуэт модных фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Похоже, создавая рекламу бренду, команда вдохновлялась кампанией Versace Home с Клаудией Шиффер и Сильвестром Сталлоне 1995 года. Тогда суперзвезды снялись обнаженными и держади в руках фарфоровые тарелки с фирменным принтом и золотистым узором, а в руках Клаудии було еще и надкусанное яблоко. Такие себе Адам и Ева с запретным плодом.

Сильвестр Сталлоне и Клаудия Шиффер в рекламе Versace, 1995 / Фото: Versace

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