Некролог. Авангардист, филантроп и поклонник футуризма: каким мы запомним Пьера Кардена
Французский модельер скончался в возрасте 98 лет
Известный французский дизайнер итальянского происхождения Пьер Карден скончался на 99-м году жизни. Он был главным авангардистом в мире моды, преданный своему делу. Карден начинал как ученик Кристиана Диора, создал первую в истории мужскую коллекцию одежды, а также стремился одеть в дизайнерские вещи "обычных людей", а не только аристократов и богачей.
Карьера Пьера начиналась в театре – он шил костюмы для постановок, хотя сам всегда мечтал стать артистом.
В 1947 году ему удалось попасть в ателье Кристиана Диора, благодаря напутствиям которого Карден уже через три года основал собственный дом моды.
Футуристичное и авангардистское видение Пьера отразилось на всех его произведениях. Именно этим словом хочется называть то, что создавал кутюрье. Моделирование одежды для него было равно написанию картины – сначала появлялись формы, силуэты, затем они обретали цвета и текстуру, после дизайнер "подгонял" их к телу.
В 1960 году Пьер Карден совершил революцию в моде, создав первую коллекцию мужской одежды. "Сильный пол" стал носить больше цвета, популярными стали костюмы унисекс.
Его определенно можно назвать новатором, так как в последствии дизайнер подарил миру цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны трапециевидной формы и узкие брюки на пуговицах. Последние изначально предназначались для группы "Битлз", но уж очень полюбились широкой публике.
Карден отметился и в NASA – будучи в аэрокосмическом агентстве ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором тот побывал на Луне.
Пьер Карден умел зарабатывать. Он занимался дизайном автомобилей, открывал бутики, а с 1960 года стал продавать лицензии на производство товаров под своим именем. Под именем Pierre Cardin в 140 странах мира продавались самые разные товары, от туалетной воды до зажигалок.
Музой Пьера Кардена была балерина Майя Плисецкая. Он увидел ее однажды и не устоял – Пьер шил костюмы ко всем постановкам Плисецкой, а также различные вечерние платья и повседневные наряды.
Его любовь к прекрасному проявлялась и в приобретениях. Пьер коллекционировал архитектурные шедевры, как, например Bubble Palace, средневековый замок Лакост, и другая недвижимость в округе Парижа.
В 1970 году Карден купил парижский театральный комплекс Café des Ambassadeurs, переименовал его в свою честь — Espace Pierre Cardin.
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