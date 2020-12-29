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Некролог. Авангардист, филантроп и поклонник футуризма: каким мы запомним Пьера Кардена

Сегодня, 16:45

Французский модельер скончался в возрасте 98 лет

Известный французский дизайнер итальянского происхождения Пьер Карден скончался на 99-м году жизни. Он был главным авангардистом в мире моды, преданный своему делу. Карден начинал как ученик Кристиана Диора, создал первую в истории мужскую коллекцию одежды, а также стремился одеть в дизайнерские вещи "обычных людей", а не только аристократов и богачей.

Карьера Пьера начиналась в театре – он шил костюмы для постановок, хотя сам всегда мечтал стать артистом.

"Когда мне было шестнадцать лет, я очень хотел быть артистом, но судьба распорядилась иначе. После войны я стал учиться на портного, но все так же любил танец и театр", – рассказывал Пьер Карден.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

В 1947 году ему удалось попасть в ателье Кристиана Диора, благодаря напутствиям которого Карден уже через три года основал собственный дом моды.

Футуристичное и авангардистское видение Пьера отразилось на всех его произведениях. Именно этим словом хочется называть то, что создавал кутюрье. Моделирование одежды для него было равно написанию картины – сначала появлялись формы, силуэты, затем они обретали цвета и текстуру, после дизайнер "подгонял" их к телу.

"Мода проходит, искусство – вечно. Если ваше творение выражает не только дух времени, но и но и особенности жизни, собственный образ мышления и видение эпохи, значит, ему суждено уцелеть", – считал модельер.

В 1960 году Пьер Карден совершил революцию в моде, создав первую коллекцию мужской одежды. "Сильный пол" стал носить больше цвета, популярными стали костюмы унисекс.

Его определенно можно назвать новатором, так как в последствии дизайнер подарил миру цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны трапециевидной формы и узкие брюки на пуговицах. Последние изначально предназначались для группы "Битлз", но уж очень полюбились широкой публике.

"Битлы" в костюмах от Pierre Cardin
Фото: Getty Images

Карден отметился и в NASA – будучи в аэрокосмическом агентстве ему удалось примерить скафандр Нила Армстронга, в котором тот побывал на Луне.

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Пьер Карден умел зарабатывать. Он занимался дизайном автомобилей, открывал бутики, а с 1960 года стал продавать лицензии на производство товаров под своим именем. Под именем Pierre Cardin в 140 странах мира продавались самые разные товары, от туалетной воды до зажигалок.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

Музой Пьера Кардена была балерина Майя Плисецкая. Он увидел ее однажды и не устоял – Пьер шил костюмы ко всем постановкам Плисецкой, а также различные вечерние платья и повседневные наряды.

"Высокая мода жизненно необходима цивилизованному обществу, потому что она определяет не только внешний вид тела, но и способ поведения человека. Мода формирует саму структуру взаимоотношений между людьми".

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

Его любовь к прекрасному проявлялась и в приобретениях. Пьер коллекционировал архитектурные шедевры, как, например Bubble Palace, средневековый замок Лакост, и другая недвижимость в округе Парижа.

В 1970 году Карден купил парижский театральный комплекс Café des Ambassadeurs, переименовал его в свою честь — Espace Pierre Cardin.

Ранее мы писали, что Юэн Макгрегор сыграет известного модельера в новом сериале Netflix.

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