"Анти-барби", платки и жилетки: 5 трендов, которые вернулись в моду благодаря TikTok

По состоянию на январь 2021 года у платформы TikTok было 689 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру. Рассказываем о пяти главных трендах, которые стали популярны благодаря соцсети

Главные тренды осени по версии инфлюенсеров TikTok / Фото: dior.com, Zara

В 2019 году платформа TikTok только набирала обороты. Сейчас же социальная сеть стала одной из самых мощных площадок влияния.

Инфлюенсеры TikTok заключают контракты с корпорациями, становятся амбассадорами модных Домов, их приглашают на показы и красные дорожки самых модных и значимых мероприятий. Сам TikTok не только зарождает, но и возрождает fashion-тренды.

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Рассказываем о тех, которые вернулись в моду благодаря TikTok.

Кукла Bratz

Наверняка вы помните, как в 2000-х дети бредили куклой Bratz. Игрушку называли "анти-Барби" за огромные надувные головы, яркий макияж с акцентом на глаза, кроп-топы и юбки, ботинки на массивной платформе. Они первыми показали расовое разнообразие и уникальный стиль.

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В 2021 году кукла Bratz отпраздновала свое 20-летие. На волне всеобщей ностальгии по 2000-м в TikTok появилось миллион видео, в которых молодежь повторяет образы и мейкап знаменитых игрушек.

Платки

Аксессуар, который модные бренды предлагали носить еще год назад, стал абсолютным хитом благодаря тиктокерам. В роликах инфлюенсеры учат, как правильно завязывать и как носить шелковый платок, с чем сочетать и какой выбрать.

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Платформа

Да, она вернулась! Наравне с плюшевыми спортивными костюмами, стразами и розовым цветом, обувь на платформе переживает новое рождение.

Вязаная жилетка

Тенденция, которую поколение Z воспринимало с осторожностью из-за ассоциаций с бабушкиной одеждой. Пока дизайнеры наперебой представляли новый тренд в своих коллекциях, популярность вязаные жилетки получили также благодаря TikTok.

Тай-дай

Еще один тренд, к которому не могли мы привыкнуть. Хотя одежда, выполненная в технике тай-дай в моде уже несколько сезонов, по-настоящему завоевала наши сердца она только с начала пандемии. Почти каждый пользователь в TikTok на равне с Беллой Хадид создавал футболки, худи и свитшоты в этом стиле.

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