Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Хэллоуин 2021

Поколение Z

Тренды маникюра

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Смотрите: Анджелина Джоли в платье от кутюр на премьере фильма "Вечные" в Лондоне (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
28 октября, 11:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудская актриса вновь вышла на красную дорожку с детьми, которые для события выбрали вещи из маминого гардероба. Образ шестнадцатилетней Захары покорил всех поклонников
Анджелина Джоли на красной дорожке премьеры фильма "Вечные"
Анджелина Джоли на красной дорожке премьеры фильма "Вечные" / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли продолжает впечатлять образами вместе с детьми. Ранее актриса появилась на премьере фильма "Вечные" в Риме в платье Versace. Вчера вечером голливудская звезда вместе со своими пятерыми детьми подарили миру новое модное удовольствие.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Реклама

Звездное семейство вышло на красную дорожку премьеры картины киновселенной Marvel в Лондоне. Для вечернего выхода Джоли выбрала черно-белый лук из кутюрной коллекции Valentino, состоящий из пышной юбки в пол, белой расслабленной блузы и черного свободного жакета.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Вновь своим образом поразила шестнадцатилетняя Захара. Девушка выбрала для своего выхода желтое мини-платье. 20-летний Мэддокс в солнцезащитных очках и сером костюме и 13-летний Нокс во всем черном выбрали нейтральные классические луки.

Реклама

15-летняя Шайло была одета в черно-белое платье с принтом от Dior, в котором Джоли появлялась в 2019-м году на презентации фильма "Малефисента", а 13-летняя Вивьен выбрала белое платье.

Появление Анджелины с детьми на красной дорожке произошло через несколько часов после того, как было опубликовано интервью актрисы для издания People. Звезда откровенно рассказала о влиянии своих детей на нее.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Реклама

У меня дома шесть очень разных личностей. Я так взволнована всеми различными этапами, чувствами и любопытствами, через которые они проходят. Я должна помочь им понять, кто они. А это невозможно, если я не буду развиваться вместе с ними,

- прокомментировала актриса.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять