Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий

В гости к королеве!

Модный маникюр

Завтраки из Instagram

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Андреа Бочелли с женой, сестра Пенелопы Крус и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
7 сентября, 13:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
6-й день кинофестиваля продолжает радовать стильными образами. Звезды в основном выбирали классические образы от Chanel, Fendi, а также выбирали наряды от итальянских дизайнеров
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Первые дни сентября все внимание приковано к острову Лидо, где проходит 78-й Венецианский кинофестиваль. Ежедневно на красной дорожке появляются звездные гости, модные блогерши и голливудские знаменитости. Мы же продолжаем рассматривать самые стильные и эффектные образы звезд на премьерах киноновинок.

Реклама

В шестой день фестиваля на премьере музыкальной драмы "Коробка" на красной дорожке блистали итальянский певец Андреа Бочелли с женой Вероникой Берти. Для выхода супруга артиста выбрала платье из кружева и тюля с вышитыми кристаллами в форме ромбов Ermano Scervino.

Андреа Бочелли с женой
Андреа Бочелли с женой / Фото: Getty Images

Младшая сестра Пенелопы Крус не часто появляется на светских мероприятих. Актриса Моника Крус сделала исключение для премьеры картины "Коробка". Моника появилась в белом кружевном платье с бахромой в компании друга, предпринимателя Джанлуки Миха.

Моника Крус с другом
Моника Крус с другом / Фото: Getty Images

Реклама

Самой же яркой гостьей премьерного показа мюзикла стала немецкая модная блогерша Леони Ханна. Девушка выбрала желтое бальное платье с оголенной спиной и открытыми ногами бренда вечерних нарядов Milla.

Одними из самых красивых и элегантных нарядов на красной дорожке шестого дня Венеции могут похвастаться актрисы, появившиеся на премьере французской драмы L'évènement (в пер. с фр. "Событие"). Анна Муглалис выбрала костюм Chanel, Луиз Орри-Дикеро в комбинезоне Rouje, Виржини Эфира в белом платье с драпировкой Dior.

Анна Муглалис
Анна Муглалис / Фото: Getty Images

Реклама

Луиз Орри-Дикеро
Луиз Орри-Дикеро / Фото: Getty Images

Виржини Эфира
Виржини Эфира / Фото: Getty Images

Черно-белые образы в основном преобладали в Венеции и в этот день. Так, испанская актриса Марта Ниэто появилась в блестящем комбинезоне Alberta Ferretti, инфлюенсерша Джулия Андреа Гаудино в кутюрном платье Zuhair Murad, а итальянская актриса Бенедетта Поркароли в образе от Gucci.

Марта Ниэто
Марта Ниэто / Фото: instagram.com/albertaferretti/

Реклама

Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли / Фото: labiennale.org

Итальянка, ведущая 78-го Венецианского кинофестиваля Серена Росси блистала в очень женственном платье Fendi и обуви с необычным каблуком.

Серена Росси
Серена Росси / Фото: Getty Images

Турецкий актер Джан Яман покорил женские сердца в костюме Dolce&Gabbana. В Instagram поклонницы не перестают делать репосты со снимками красавца. От него не отстают и модные итальянские блогерши, которых привлекают для популяризации события. Девушки выбирают эффектные наряды, не уставая постить самые яркие снимки в своих соцсетях.

Смотрите видео об открытии фестиваля в Венеции:

Читайте также:

День 4: лучшие образы с красной дорожки фестиваля в Венеции (фото)

Образ дня: 58-летняя Деми Мур в наряде с глубоким декольте стала звездой Венеции

День 2: звездные гости на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Ушла эпоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Добавлять в рацион сезонные фрукты и овощи
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Жан-Поль Бельмондо в молодости
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять