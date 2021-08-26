ABBA возвращаются: 16 стильных образов легендарной группы (фото)

Шведская поп-группа, которая получила свое название по первым буквам имен исполнителей, стала одним из наиболее успешных коллективов за всю историю поп-музыки

Стиль группы ABBA стал настоящим феноменом в 1970-х / Фото: instagram.com/abba/

ABBA, которым в Швеции открыли музей, анонсировали возвращение в мир шоу-бизнеса. Легендарная шведская поп-группа уже в эту пятницу, 27 августа, представит новые песни. Это первый релиз ABBA за 39 лет.

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Группа решила снова собраться вместе после запуска проекта Abba Voyage – концертного тура с виртуальными аватарами участников. Из-за пандемии гастроли пришлось отменить, а вот премьеру новых композиций стоит ждать уже завтра.

В преддверии релиза новых хитов вспоминаем самые яркие образы поп-группы.

Интересно, что над сценическими костюмами для музыкантов работал школьный учитель. Уве Сандстрем вместе с Ларсом Вигениусом создали творческую группу Artist Dressing. Именно их стоит благодарить за стиль артистов, который стал популярным в 1970-х.

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Поклонники сходили с ума не только по хитам вроде Mamma Mia, Dancing Queen и Money, Money, Money, но и повторяли не менее хитовые образы артистов. Участники ABBA носили костюмы из спандекса, тонкие шарфы из люрекса, джинсовые костюмы с вышивкой, анималистичные принты, национальные костюмы и платья для фламенко, а также туфли на платформе.

К слову, звезды эпатировали не только на сцене. Если посмотреть на архивные фото, становится ясно, что Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад следили за модой и создавали тренды сами.

Разного кроя и фасона комбинезоны, жилетки, рубашки с воланами, клеш, аксессуары в этно-стиле, моноцветные образы, шубы из натурального меха и оверсайз пальто.

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Смотрите нашу подборку самых стильных образов артистов группы ABBA и вдохновляйтесь стилем 70-х.

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Смотрите в ролике, как участники группы пришли на открытие ресторана:

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