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76-летняя Хелен Миррен и 64-летняя Энди Макдауэлл "зажгли" в Каннах – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 мая, 08:00
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Голливудские актрисы прибыли на премьеру фильма "Мать и сын" на 75-м Каннском кинофестивале. Выход звезд – самое яркое событие вечера пятницы
Голливудские актрисы показали, как нужно проводить вечер пятницы
Голливудские актрисы показали, как нужно проводить вечер пятницы / Фото: instagram.com/festivaldecannes

Пока мы наслаждались образами Милы Йовович и ее дочери в оттенках флага Украины, Канны, незаметно, подошли к финалу. Уже сегодня вечером станут известны победители 75-го международного кинофестиваля.

Вчера вечером же красная дорожка фестиваля была заметно скучной, по сравнению с предыдущими днями, если бы не появление голливудских звезд – Энди Макдауэлл и Хелен Миррен. Похоже, актрисы отлично провели время вместе.

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Звезды были одеты в струящиеся платья и остроносые черные туфли-лодочки — возможно, это два лучших образа, которые можно было увидеть на фестивале в этом году.

Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля
Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

64-летняя Макдауэлл для красной дорожки выбрала бело-коричневое платье в полоску Dior без рукавов с V-образным вырезом.

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Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл / Фото: Getty Images

А 76-летняя Миррен блистала, в прямом смысле этого слова, в платье с длинными рукавами, украшенном серебряными пайетками и металлизированной бахромой.

Хелен Миррен
Хелен Миррен / Фото: Getty Images

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Но в этот раз не наряды знаменитостей затмили всех, а то, как артистки позировали фотографам. Макдауэлл и Миррен страстно обнялись, а также танцевали вместе, кружась перед премьерой фильма "Мать и сын (Un Petit Frère)".

Зажигательные танцы актрис в Каннах
Зажигательные танцы актрис в Каннах / Фото: Getty Images

Восхищению публики не было предела. Конечно, эффекта непревзойденности образов актрис добавили их потрясающие седые волосы. Ранее Энди Макдауэлл рассказывала в интервью InStyle, что больше не будет красить пряди и скрывать седину, так как не хочет сопротивляться естестенным процессам.

Смотрите: Шэрон Стоун в костюме в цветах флага Украины покорила Канны.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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