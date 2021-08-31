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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

5 стильных идей, как маме одеться на 1 сентября в последнюю минуту

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 17:00
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Самая главная задача, которая стояла перед мамами в преддверии осеннего сезона – собрать ребенка в школу. Пока многие сломя голову носились по магазинам, забыв о себе, рассказываем, как стильно выглядеть в первый день осени
Трендовые образы сезона осень - 2021
Трендовые образы сезона осень - 2021 / Фото: instagram.com/victoriabeckham, reserved.com/, instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

Для многих мам первое сентября – это как первый выход в свет. В то время как главная работа женщин в основном связана с выполнением материнских обязанностей, выглядеть уместно и стильно – мечта многих.

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Как показывает практика, большинство из нас планируют свои образы накануне вечером первого сентября. В любом случае, этот день может стать фантастическим показом мод, который обязательно стоит посетить.

Мы решили изучить главные тренды осени и выбрать несколько важных подсказок, как стильно можно их интерпретировать, чтобы отвести ребенка в школу.

В этно-стиле

Самый простой способ выглядеть стильно на праздничной линейке – вышиванка. Комбинируйте ее с джинсами, брюками, юбками либо же удлиненными шортами. Еще проще? Платье в этно-стиле всегда выручит в любой ситуации, когда нужно выглядеть уместно и нарядно.

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Деловой костюм

Не бойтесь надевать классические деловые костюмы для похода в школу. Этот наряд максимально практичен, так как вам не составит труда быстро отправиться в нем в офис.

Костюм Anna Yakovenko
Костюм Anna Yakovenko / Фото: annayakovenko.com

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Костюм Anna Yakovenko
Костюм Anna Yakovenko / Фото: annayakovenko.com

Кожаная юбка

Самая трендовая вещь сезона осень – 2021. Ее можно носить с туфлями-лодочками, кедами, остроносыми ботинками на низком ходу и ботильонами на каблуке. Еще она максимально универсальна. Надевайте к ней свитшоты, вязаные свитера или лонгсливы.

Юбка Must Have
Юбка Must Have / Фото: musthave.ua

Юбка Reserved
Юбка Reserved / Фото: reserved.com/

Джинсы

Если вы думали, что джинсы – это основа casual-образа, то заблуждались. Чтобы уместно выглядеть на линейке, сочетайте их с пиджаками и рубашками. Совет: выбирайте оверсайз жакет для скинни-джинс, а укороченный для джинс-клеш.

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Джинсы Mango
Джинсы Mango / Фото: shop.mango.com/

Джинсы Zara
Джинсы Zara / Фото: zara.com

Романтичные платья в цветочный принт

Самый элегантный пример, как одеться на первое сентября, продемонстрировала Кейт Миддлтон, когда впервые отвела в школу принцессу Шарлотту. Герцогиня Кембриджская выбрала женственное платье в цветочный принт. Подобные варианты уже давно эксплуатируют модные дизайнеры, как, например, Victoria Beckham.

Смотрите в ролике, как проходя уроки в школах:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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