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3 способа правильно хранить зимнюю одежду летом

Сегодня, 17:25

Самая популярная верхняя зимняя одежда среди украинцев – это пуховики и куртки

На пороге весна, а значит, самое время подумать о правильном хранении зимнего гардероба. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, как подготовить одежду к длительному хранению и почему следует вообще отказаться от полиэтиленовых пакетов.

Самая популярная верхняя зимняя одежда среди украинцев – это пуховики, куртки с искусственным наполнителем и, конечно же, шубы, которые вот-вот "уйдут в спячку".

Правило 1. Одежду хранить необходимо бережно

Как правильно хранить вещи
Как правильно хранить вещи
Фото: Pexels

"Пуховики лучше сначала отдать в химчистку – привести их в надлежащий вид. Также можно самостоятельно стирать, однако в таком случае нужно будет распределить пух, ведь он может сбиться. Хранить пуховики можно на вешалках под чехлом или же в специальном вакуумном пакете", – поделилась продавщица верхней одежды Екатерина Зборовская.

Правило 2. Одежду нужно хранить чистой

Одежду хранить нужно чистой
Одежду хранить нужно чистой
Фото: Pixabay

Стирка или чистка вещей перед упаковкой обязательна – отмечают эксперты.

"Длительное хранение загрязненных вещей ведет к тому, когда вы их достанете, например, осенью, очистить их будет куда сложнее", – комментирует представитель химчистки Наталья Лукьянова.

Правило 3. Откажитесь от полиэтиленовых пакетов

Хранить вещи нужно правильно
Хранить вещи нужно правильно
Фото: Pinterest

"Полиэтилен предназначен только для транспортировки. А вещи лучше хранить или просто в шкафу, или в хлопчатобумажных кофрах, в тканевых мешочках, если вам удобно – можно в коробках. Подойдет все, что дышит, но только не полиэтилен", – поделилась эксперт.

Проще, говорят специалисты, воспользоваться старыми наволочками. Они и по размеру подойдут, и по составу ткани. А вот с шубами все не так легко.

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"В идеале шубы хранить в специальных холодильных комнатах или в шкафах. Технологически мех сохраняется при таких температурах, не портится и сохраняет свои свойства. Если у вас нет такой холодильного шкафа, то можно хранить шубу в хлопчатобумажной кофре", – советует представитель химчистки.

Итак, секрет долголетия зимней одежды раскрыт: бережное хранение, никакого полиэтилена и чистота! И "сезонную спячку" зимние вещи переживут удачно. Потому что правильное хранение теплых вещей продлевает их жизнь, а значит, экономит ваши деньги.

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хранение одежда
Источник: Сегодня
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