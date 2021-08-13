23 самых эффектных образов Недели моды в Копенгагене (фото)

Сегодня финиширует Неделя моды в Копенгагене сезона весна-лето – 2022, за стритстайл образами которой мы наблюдали ранее. Событие теперь объединяет датские, норвежские и шведские бренды, так как организаторы отказались от проведения Недель моды в Стокгольме и Осло из соображений экологии.
Пока Копенгаген остается столицей скандинавского дизайна, представляя красивые вещи, не жертвуя устойчивостью. Так, с этого года Неделя моды в Копенгагене перешла на новые правила:
- на мероприятии запрещено использовать пластиковые бутылки,
- дизайнерам и брендам запрещено использовать пластиковые вешалки и чехлы для одежды,
- приветствуется возможность виртуального участия для иностранных гостей, чтобы они специально не летели на Неделю моды.
Неделя моды в Копенгагене привлекает внимание модниц во всем мире из-за минимализма, упрощенных силуэтов и новой элегантности — простоте во всем. Так, датский бренд Ganni вдохновились тем, как их клиентки одевались во время карантина – спортивные брюки, платья поверх рубашек и клоги. А новый бренд (di)vision, о котором все заговорили с восхищением после показа на крыше гаража в тени позолоченного купола Мраморной церкви, представил одежду в стиле смеси хиппи, постапокалиптических и клубных образов.
Среди самых знаковых образов, которые предлагают носить скандинавские дизайнеры следующей весной – платья-рубашки, огромные сумки, классические тренчи, трикотажные костюмы, фантазийные юбки и деловые костюмы пастельных цветов. Разбавить образ можно с помощью ярких деталей, таких как неоново-желтые туфли либо тренч цвета металлик.
Смотрите 23 лучших образа с Недели моды в Копенгагене и убедитесь в этом сами.
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