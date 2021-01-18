15 самых запоминающихся образов Мелании Трамп за все время (фото)
Вспоминаем лучшие выходы первой леди США
Мы часто обсуждали наряды Мелании Трамп и даже вспоминали лучшие мемы с ней. Но так как Мелания скоро покинет этот пост, а ее место займет Джилл Байден, Сегодня.Lifestyle решили собрать ТОП самых запоминающихся луков супруги Дональда Трампа за все время.
Меланию критиковали за неуместную обувь на каблуках, странную шляпу, которую она выбрала для визита в Кению, и за куртку из Zara с провокационной надписью. Тем не менее в ее гардеробе много изысканных нарядов, которые стоят внимания.
Нельзя не вспомнить белое платье Мелании Трамп с инаугурационного бала в 2017 году.
Куда же без еще одного наряда первой леди в день инаугурации.
В 2018 году Мелания и Дональд посетили Дворец Бленхейм в Великобритании. Супруга американского президента надела роскошное желтое платье.
Перед финальными дебатами Трампа и Байдена Мелания восхитила публику этим черным аутфитом.
Еще один лук Мелании Трамп с президентских дебатов – черный пиджак и брюки.
Это ярко-желтое пальто от Ralph Lauren стоит 5 тысяч долларов.
Потрясающее платье в черный горох – еще один удачный выбор первой леди.
Невозможно забыть расшитое серебром платье, в котором Мелания была на ужине в Белом Доме.
В этом наряде от Gucci за 4500 долларов Мелания Трамп проголосовала на выборах президента США.
А этот красный аутфит был на Мелании Трамп во время ее визита в Палм-Бич, Флорида.
В Великобритании Мелания буквально сияла в красно-бело-синей шелковой блузе Burberry, которую надела с темно-синим пиджаком и юбкой.
А это ее блистательный лук на приеме в Японии.
А в этом белом образе со шляпой супруга Дональда Трампа встречала президента Макрона в США.
Это фото – подтверждение того, что Мелании идут короткие платья.
Во всем красном Мелания Трамп вместе со своим супругом побывала на ужине в Winfield House во время государственного визита в Лондон.
Недавно мы также сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп.
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