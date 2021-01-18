15 самых запоминающихся образов Мелании Трамп за все время (фото)

Вспоминаем лучшие выходы первой леди США

Мы часто обсуждали наряды Мелании Трамп и даже вспоминали лучшие мемы с ней. Но так как Мелания скоро покинет этот пост, а ее место займет Джилл Байден, Сегодня.Lifestyle решили собрать ТОП самых запоминающихся луков супруги Дональда Трампа за все время.

Меланию критиковали за неуместную обувь на каблуках, странную шляпу, которую она выбрала для визита в Кению, и за куртку из Zara с провокационной надписью. Тем не менее в ее гардеробе много изысканных нарядов, которые стоят внимания.

15 самых запоминающихся образов Мелании Трамп

Нельзя не вспомнить белое платье Мелании Трамп с инаугурационного бала в 2017 году.

Мелания Трамп в платье Herve Pierre Фото: Getty Images

Куда же без еще одного наряда первой леди в день инаугурации.

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

В 2018 году Мелания и Дональд посетили Дворец Бленхейм в Великобритании. Супруга американского президента надела роскошное желтое платье.

Мелания Трамп в платье J. Mendel Фото: Getty Images

Перед финальными дебатами Трампа и Байдена Мелания восхитила публику этим черным аутфитом.

Мелания Трамп в платье Christian Dior Фото: Getty Images

Еще один лук Мелании Трамп с президентских дебатов – черный пиджак и брюки.

Мелания Трамп в Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Это ярко-желтое пальто от Ralph Lauren стоит 5 тысяч долларов.

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

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Потрясающее платье в черный горох – еще один удачный выбор первой леди.

Мелания Трамп в платье с узором polka dot Фото: AFP

Невозможно забыть расшитое серебром платье, в котором Мелания была на ужине в Белом Доме.

Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier Фото: Getty Images

В этом наряде от Gucci за 4500 долларов Мелания Трамп проголосовала на выборах президента США.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

А этот красный аутфит был на Мелании Трамп во время ее визита в Палм-Бич, Флорида.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

В Великобритании Мелания буквально сияла в красно-бело-синей шелковой блузе Burberry, которую надела с темно-синим пиджаком и юбкой.

Мелания Трамп в блузке Burberry Фото: AFP

А это ее блистательный лук на приеме в Японии.

Мелания Трамп на приеме в Японии Фото: Getty Images

А в этом белом образе со шляпой супруга Дональда Трампа встречала президента Макрона в США.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Это фото – подтверждение того, что Мелании идут короткие платья.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Во всем красном Мелания Трамп вместе со своим супругом побывала на ужине в Winfield House во время государственного визита в Лондон.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Недавно мы также сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп.

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