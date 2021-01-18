Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 самых запоминающихся образов Мелании Трамп за все время (фото)

Сегодня, 18:36

Вспоминаем лучшие выходы первой леди США

Мы часто обсуждали наряды Мелании Трамп и даже вспоминали лучшие мемы с ней. Но так как Мелания скоро покинет этот пост, а ее место займет Джилл Байден, Сегодня.Lifestyle решили собрать ТОП самых запоминающихся луков супруги Дональда Трампа за все время.

Меланию критиковали за неуместную обувь на каблуках, странную шляпу, которую она выбрала для визита в Кению, и за куртку из Zara с провокационной надписью. Тем не менее в ее гардеробе много изысканных нарядов, которые стоят внимания.

15 самых запоминающихся образов Мелании Трамп

Нельзя не вспомнить белое платье Мелании Трамп с инаугурационного бала в 2017 году.

Мелания Трамп в платье Herve Pierre
Мелания Трамп в платье Herve Pierre
Фото: Getty Images

Куда же без еще одного наряда первой леди в день инаугурации.

Мелания Трамп в Ralph Lauren
Мелания Трамп в Ralph Lauren
Фото: Getty Images

В 2018 году Мелания и Дональд посетили Дворец Бленхейм в Великобритании. Супруга американского президента надела роскошное желтое платье.

Мелания Трамп в платье J. Mendel
Мелания Трамп в платье J. Mendel
Фото: Getty Images

Перед финальными дебатами Трампа и Байдена Мелания восхитила публику этим черным аутфитом.

Мелания Трамп в платье Christian Dior
Мелания Трамп в платье Christian Dior
Фото: Getty Images

Еще один лук Мелании Трамп с президентских дебатов – черный пиджак и брюки.

Мелания Трамп в Dolce & Gabbana
Мелания Трамп в Dolce & Gabbana
Фото: Getty Images

Это ярко-желтое пальто от Ralph Lauren стоит 5 тысяч долларов.

Мелания Трамп в Ralph Lauren
Мелания Трамп в Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Читайте также:
Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого дома

Потрясающее платье в черный горох – еще один удачный выбор первой леди.

Мелания Трамп в платье с узором polka dot
Мелания Трамп в платье с узором polka dot
Фото: AFP

Невозможно забыть расшитое серебром платье, в котором Мелания была на ужине в Белом Доме.

Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier
Мелания Трамп в платье Monique Lhuillier
Фото: Getty Images

В этом наряде от Gucci за 4500 долларов Мелания Трамп проголосовала на выборах президента США.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

А этот красный аутфит был на Мелании Трамп во время ее визита в Палм-Бич, Флорида.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

В Великобритании Мелания буквально сияла в красно-бело-синей шелковой блузе Burberry, которую надела с темно-синим пиджаком и юбкой.

Мелания Трамп в блузке Burberry
Мелания Трамп в блузке Burberry
Фото: AFP

А это ее блистательный лук на приеме в Японии.

Мелания Трамп на приеме в Японии
Мелания Трамп на приеме в Японии
Фото: Getty Images

А в этом белом образе со шляпой супруга Дональда Трампа встречала президента Макрона в США.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Это фото – подтверждение того, что Мелании идут короткие платья.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Во всем красном Мелания Трамп вместе со своим супругом побывала на ужине в Winfield House во время государственного визита в Лондон.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Недавно мы также сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
От Жаклин Кеннеди до Джилл Байден: что надевали на инаугурацию первые леди США (видео) Что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США: сравниваем ее стиль с Меланией и Мишель В каком костюме Джо Байден появится на церемонии инаугурации - мнение инсайдеров
стиль наряды Мелания Трамп
Реклама

Новости партнеров

Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео

Популярные статьи

Сегодня, 15:51Events

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Сегодня, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:03Звездно

У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

Новости партнеров

Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять