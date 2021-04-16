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15 самых популярных люксовых брендов — их гуглят чаще всего

Сегодня, 12:29

В рамках ежегодного исследования проанализировано более 3000 точек данных из Google, посещаемость веб-сайтов и охваты социальных сетей

Сумка Birkin от Hermès стала самой популярной в Instagram. Другое онлайн-исследование провели в Luxe Digital. По данным издания, Gucci получил 15,2% от общего числа поисковых запросов о предметах роскоши в 2020 году. Таким образом, итальянский бренд возглавил топ-15 самых популярных люксовых брендов в сети.

Gucci Gift Campaign 2020
Gucci Gift Campaign 2020
Фото: Gucci

Причиной успеха Gucci считают постоянное стремление модного дома к экспериментам и инновациям в диджитал-сфере. Бренд вручает цифровые подарки, предлагает функцию примерки в дополненной реальности и даже продает виртуальные кроссовки.

Ко всему, Gucci делает упор на экологичность и поддерживает другие тренды устойчивого развития. За время карантина количество продаж компании через интернет выросло на 70%.

Виртуальные кроссовки Gucci
Виртуальные кроссовки Gucci
Фото: Gucci

Второе и третье место досталось Chanel (11,6%) и Hermès (10,2%) соответственно. За ними следуют Dior, Louis Vuitton, Rolex, Tiffany, Prada, Versace, Armani, Valentino, Balenciaga, Cartier, Burberry и Omega. При этом заметно снизилась популярность в сети Louis Vuitton, Burberry и Balenciaga. Что ж, не зря последний вчера представил громкую коллаборацию с лидером Gucci.

Рейтинг самых популярных люксовых брендов в сети
Рейтинг самых популярных люксовых брендов в сети
Фото: luxe.digital

Также на днях были объявлены новые фильмы и сериалы с самыми стильными костюмами.

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