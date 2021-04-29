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10 самых популярных модных вещей в мире — рейтинг

Сегодня, 15:26

Онлайн-платформа Lyst подвела фешн-итоги за первый квартал 2021 года

Gucci лидирует по количеству поисковых запросов в сети, а пуховик модного дома стал самой желанной покупкой с начала года. Такой информацией поделилась платформа Lyst. На официальном сайте опубликовали ежеквартальный отчет о самых популярных брендах и товарах в мире моды.

Компания проанализировала поведение более 9 млн покупателей в 12 тыс дизайнерских бутиков по всему миру. Были учтены поисковые запросы в Google, продажи в интернет-магазинах, упоминания в соцсетях, а также общемировой интерес за последние месяцы.

Помимо куртки из коллаборации The North Face x Gucci, в тройку самых популярных фешн-товаров попали сумка Hermès и массивные ботинки Bottega Veneta.

Фото: Lyst

По сравнению с 2020 годом, спортивных вещей в рейтинге стало заметно меньше. В Lyst предполагают, что потребители устали от "карантинного" стиля и все чаще хотят наряжаться. Спрос на платья вырос на 222%, а на туфли на высоком каблуке — на 163%. Кроме того, больше интересоваться стали аксессуарами вне времени. Интерес к часам Rolex увеличился на 47%, а легендарная сумка Kelly попала в топ списка.

Модные вещи из рейтинга стоит держать на примете как референс перед шоппингом. Аналоги многим из них можно найти и у более бюджетных брендов. Например, мы обнаружили двойника нейлоновой сумки Prada в Mango, грубые челси Bronx на замену Bottega Veneta и обалденный сатиновый обруч Tommy Hilfiger.

Mango, 999 грн
Mango, 999 грн
Фото: shop.mango.com/

Tommy Hilfiger, 1190 грн
Tommy Hilfiger, 1190 грн
Фото: md-fashion.com.ua

Bronx, 3989 грн
Bronx, 3989 грн
Фото: intertop.ua

Также читайте, какая сумка набрала 5,9 млн постов и стала самой популярной в Instagram.

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