Было дело: почему украинские звезды попадали в полицию

Звезды вспомнили истории, которые раньше никому не рассказывали

Украинские звезды могут поделиться историями не только с гастролей или драмами личной жизни. Герои нашей подборки попадали в полицию. Журналисты "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" узнали, почему наши артисты оказывались за решеткой.

Леся Никитюк

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк до сих пор не может понять, почему в 17 лет она оказалась в полицейском участке из-за пакетика муки. Как вспоминает телеведущая, подруга дала ей в пакетике рисовую муку, которую привезла из-за границы. Когда будущая звезда экрана возвращалась домой от подруги, решила не стоять очередь на маршрутку, а пройтись по городу. Лесю остановили стражи порядка.



"Они подошли ко мне и спросили: "Девочка, а что это у тебя?". – Я говорю: "Мука". – Они начали смеяться, еще спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу ... И в конце забрали меня в участок ". – вспомнила историю телеведущая.



В итоге Лесе пришлось несколько часов в участке ждать родителей.

Александр Павлик

Виктор Павлик с сыном Александром Фото: instagram.com/viktorpavlik

Были история связанная с полицией и у сына Виктора Павлика Александра. Ему было 13 лет, когда он попал в полицию из-за драки. Тогда во время драки в ход шли палки и пролилась кровь. Сына артиста забрали, как одного из самых активных участников. Мама Александра приходилось приезжать в участок несколько раз. Несмотря на то, что сына Павлика тогда за решетку не посадили, однако они с мамой еще долго ходили в участок на допросы для закрытия дела.

Наталья Могилевская и Елена Мозговая

Наталья Могилевская и Елена Мозговая Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, Facebook-страница Елены Мозговой

Много лет назад в полицейский участок в Турции попали Наталья Могилевская и Елена Мозговая. Подругам тогда захотелось сыграть на рояле в ресторане. Но официант не поняла, что хотят делать подруги. Продюсер и певица все хотели объяснить официанту, но он их не слушал. В итоге администрация ресторана вызвала полицию. Наталья и Елена просидели в участке до четырех утра, а потом их отпустили в отель. Правда, подругам еще предстоял допрос в девять утра. Им пришлось включить свое актерское мастерство, чтобы поскорее решить возникшую проблему.

Ольга Фреймут

Фото: instagram.com/freimutolia

11 часов за решеткой во Франции провела телеведущая Ольга Фреймут. А все из-за съемки ревизии в одном из-за французских ресторанов

"Даже вызвали отдельного специалиста, который удалял наши видеоматериалы! У меня в этот момент на глазах были слезы ... У нас отобрали все вещи. 11 часов мы сидели бок о бок с настоящими преступниками! Без воды и еды! Даже в туалет не пускали",- вспомнила телеведущая одну из ревизий.

Потом оказалось, что удалили весь видеоматериал из-за того, что в кадр телекамер попал местный бомонд.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко

Кулинар Евгений Клопотенко несколько раз попадал в полицейский участок. Первый раз это Клопотенко связали рано утром на остановке общественного транспорта, когда он едва стоял на ногах. Почему тогда Евгений оказалась в участке он не знает. Забирать его пришла сестра. Второй раз Клопотенко попал на несколько дней в полицию из-за вечеринки. Соседи пожаловались на кулинара.



" У меня жил в доме посол и ему казалось, что мы шумно гуляем. Я открыл дверь, там было десять беркутовцев, они меня заломили и бросили в каталажку. Ну, я там прожил два дня без света, без ничего. Поэтому я знаю, что такое быть там", – рассказал Евгений.

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

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