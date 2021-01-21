Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезду "Семейки Аддамс" Кристину Риччи избивал муж во время карантина

Сегодня, 15:34

Физические издевательства над актрисой начались еще в конце 2019-го

Голливудская актриса Кристина Риччи оказалась в числе тех, для кого карантин негативно отразился на семейных отношениях. 40-летняя звезда заявила, что ее супруг, продюсер Джеймс Хердеген избивал ее. Об этом сообщает TMZ.

В июле 2020 года Кристина Риччи подала на развод с Джеймсом Хердегеном и указала в судебном иске, муж нападал на нее дважды в июне прошлого года и препятствовал вызову экстренной службы. Но это не впервые, когда Джеймс применил по отношению к ней насилие.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген
Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген
Фото: Getty Images

В декабре 2019 года, по словам Кристины Риччи, Джеймс Хердеген "избил ее, плюнул на нее, а потом дразнил, подражая хрюканью свиньи".

Но после этого события пара не развелась, и спустя год ситуация повторилась дважды. Во время одного из нападений Джеймс бросил на актрису кофе и стул, а за этим всем наблюдал их 6-летний сын.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер из-за БДСМ-скандала не будет сниматься в комедии с Дженнифер Лопес.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
7 садистских постов в Instagram "каннибала" Арми Хаммера: как оскандалился актер Вместо "каннибала" Арми Хаммера с Дженнифер Лопес в комедии сыграет звезда "Трансформеров" 5 известных актеров, карьера которых пострадала из-за крупных скандалов
скандал домашнее насилие Семейка Аддамс
Реклама

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину

Популярные статьи

Сегодня, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

Вчера, 15:03Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:24Вкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Вчера, 12:06Звездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяВкусно

Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

19 январяEvents

Крещение-2021: самые сильные молитвы

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

19 январяEvents

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 январяЗвездно

Роскошная Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram: фото

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Новости партнеров

На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Донька Полякової показала матусю в купальнику у всій красі
Донька Полякової показала матусю в купальнику у всій красі
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять