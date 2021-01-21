Звезду "Семейки Аддамс" Кристину Риччи избивал муж во время карантина

Физические издевательства над актрисой начались еще в конце 2019-го

Голливудская актриса Кристина Риччи оказалась в числе тех, для кого карантин негативно отразился на семейных отношениях. 40-летняя звезда заявила, что ее супруг, продюсер Джеймс Хердеген избивал ее. Об этом сообщает TMZ.

В июле 2020 года Кристина Риччи подала на развод с Джеймсом Хердегеном и указала в судебном иске, муж нападал на нее дважды в июне прошлого года и препятствовал вызову экстренной службы. Но это не впервые, когда Джеймс применил по отношению к ней насилие.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген Фото: Getty Images

В декабре 2019 года, по словам Кристины Риччи, Джеймс Хердеген "избил ее, плюнул на нее, а потом дразнил, подражая хрюканью свиньи".

Но после этого события пара не развелась, и спустя год ситуация повторилась дважды. Во время одного из нападений Джеймс бросил на актрису кофе и стул, а за этим всем наблюдал их 6-летний сын.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер из-за БДСМ-скандала не будет сниматься в комедии с Дженнифер Лопес.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться