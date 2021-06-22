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Звезда сериала Друзья борется с раком четвертой стадии

Сегодня, 08:32

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале "Друзья" три года борется с раком простаты. Актеру диагностировали четвертую стадию

Джеймс Майкл Тайлер из сериала Друзья рассказал о борьбе с раком четвертой стадии
Джеймс Майкл Тайлер из сериала Друзья рассказал о борьбе с раком четвертой стадии
Фото: Скриншот из видео

Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в ситкоме "Друзья", уже три года борется с раком простаты. Заболевание достигло четвертой стадии и распространилось на кости 59-летнего Джеймса.

Недавно вышел спецэпизод "Друзей" спустя 17 лет. Главные герои снова вернулись в квартиру Моники и не сдерживали слез.

О раке Джеймс Майкл Тайлер рассказал во время эфира на шоу Today:

"Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет".

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Как отметил Тайлер, на начальной стадии заболевание лечение было несложным, он чувствовал себя хорошо. Но с началом пандемии ситуация значительно ухудшилась.

"Я пропустил тест, что было не очень хорошо. Итак, рак решил мутировать во время пандемии, и поэтому он прогрессирует", – добавил актер.

Из-за болезни Джеймс Майкл Тайлер не смог принять полноценного участия в специального эпизода сериала "Друзья". Актер появился в кадре лишь на несколько минут.

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