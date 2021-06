Звезда сериала Друзья борется с раком четвертой стадии

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале "Друзья" три года борется с раком простаты. Актеру диагностировали четвертую стадию

Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в ситкоме "Друзья", уже три года борется с раком простаты. Заболевание достигло четвертой стадии и распространилось на кости 59-летнего Джеймса.

Недавно вышел спецэпизод "Друзей" спустя 17 лет. Главные герои снова вернулись в квартиру Моники и не сдерживали слез.

О раке Джеймс Майкл Тайлер рассказал во время эфира на шоу Today:

"Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет".

