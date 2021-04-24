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Звезда Секса в большом городе поделился своей любимой сценой из сериала: Я эксперт в пердеже

Сегодня, 09:17

Крис Нот, который сыграл возлюбленного Кэрри Брэдшоу – Мистера Бига, рассказал, как разыграл свою коллегу во время съемок эпизода

Актер Крис Нот в сериале "Секс в большом городе", продолжение которого снимает HBO, исполнил роль Джона Престона. С ним у одной из главных героинь завязались романтические (и сложные) отношения, продлившиеся все шесть сезонов.

В недавнем эпизоде шоу Келли Кларксон актер рассказал о своей любимой сцене, и эта история, мягко говоря, забавная.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Крис признался, что его любимый момент в "СВБГ" произошел в самом первом сезоне, когда Кэрри Брэдшоу пукнула вместе с ним в постели.

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"Я настаивал на том, чтобы звук получился правильным, потому что я эксперт в пердеже", – объяснил он, и добавил, что все вышло отлично.

Позже в этой сцене Нот использовал специальную подушку для пердежа, чтобы разыграть коллегу. "Она идет за бокалом вина, и я ставлю ее ей на стул, она садится и издает характерный звук", – рассказал актер.

Готовы поспорить, что с тех пор Сара Джессика Паркер проверяла все поверхности, на которые собиралась сесть, если рядом находился Крис Нот!

Напомним, что недавно Сара Джессика Паркер рассказала о ссоре с Ким Кэтролл и ее отсутствии в "Сексе в большом городе".

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