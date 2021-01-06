Звезда "Папиных дочек" показала страстное фото с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович продолжает провоцировать новые слухи о романе с Прилучным

Отношения звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович и главного героя популярного сериала "Мажор" Павла Прилучного стали одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях. Актеры не спешат подтверждать роман. И пока все гадают вместе или нет, Мирослава решила дать новый повод для слухов, и опубликовала в Instagram совместное фото с коллегой.

На черно-белом снимке Павел обнимает актрису. Этот кадр сделан во время спектакля "Косметика врага", в котором задействованы актеры.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

По слухам, как раз во время их совместной работы над этим спектаклем и начался роман. Тогда Павел был еще женат на актрисе Агате Муценице

Напомним, что в июне прошлого года Павел Прилучный официально развелся с актрисой Агатой Муценице. В одно из интервью актриса рассказала, что бывший муж нередко проявлял агрессию к окружающим.

Ранее мы рассказывали, что в Сети заговорили о романе Алины Гросу с российским актером.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться