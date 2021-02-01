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Звезда "Мира Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Сегодня, 17:20

Музыкант проявлял жестокость к актрисе еще во время их отношений десять лет назад

Рок-певца Мэрилина Мэнсона, которого уже обвиняли в сексуальных домагательствах, снова уличили в издевательствах. В этот раз бывшая девушка Мэнсона, звезда сериала "Мир Дикого запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что ей надоело жить в страхе и обнародовала имя своего абьюзера.

Актриса написала откровенный пост в Instagram, в котором поведала подписчикам, что ее абьюзером был Мэрилин Мэнсон. Музыкант систематически унижал ее, манипулировал ею и вынуждал подчиняться его требованием. Тогда Эван Рэйчел Вуд было всего 19 лет.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд
Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд
Фото: Getty Images

"Имя моего абьюзера Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он склонял меня к сексу, когда я была ещё подростком, и страшно издевался надо мной долгие годы. Он "пудрил" мне мозги и манипулировал мной, чтобы я подчинялась. Мне надоело жить в страхе возмездия, лжи и шантажа. Я пишу это для того, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать индустрии, которые поддерживали его, прежде чем он разрушит другие жизни. Я поддерживаю всех жертв, которые выбрали больше не молчать", – написала Эван Рэйчел Вуд.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд начали встречаться в 2006 году. Но в 2008 году расстались и сошлись снова спустя год. Вскоре Мэрилин Мэнсон сделал актрисе предложение и дело почти дошло до свадьбы, но Эван Рэйчел Вуд расторгла помолвку.

Спустя более, чем десять лет актриса заговорила об абьюзе со стороны ее экс-возлюбленного. На самом же деле, это может по-настоящему испортить репутацию музыканта и сделать его персоной нон-грата на многих сервисах, ведь в конце 2020 года он выпустил новый альбом.

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