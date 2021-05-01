Звезда "Игры престолов" подала в суд на Мэрилина Мэнсона за изнасилование

Согласно документам, актриса была изнасилована Мэнсоном примерно в мае 2011 года

Актриса из телесериала "Игры престолов" Эсме Бьянко обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер) в сексуальном насилии и подала на него в суд.

Об этом сообщает Rolling Stone.

По словам актрисы, он неоднократно использовал силу, наркотики и угрозы для принуждения ее к половым актам.

Она подала жалобу в Федеральный суд Калифорнии. Согласно документам, актриса была изнасилована Мэнсоном примерно в мае 2011 года, а насиловал он ее, когда та была без сознания.

Также мы писали о том, что актер Арми Хаммер обвинен в изнасиловании. 24-летняя потерпевшая девушка заявила, что актер "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов".

Ранее Деми Ловато призналась, что потеряла девственность в результате изнасилования.

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