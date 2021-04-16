Звезда "Гарри Поттера" умерла от рака

Актрисе было 52 года. Муж звезды поделился трогательным посланием о любимой – в последние часы ее окружали родные и близкие

Британская актриса Хелен МакКрори умерла от рака в возрасте 52 лет. О смерти сообщил ее муж, актер Демиан Льюис. Он написал в Twitter трогательное послание.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и грандиозная женщина, Хелен МакКрори, мирно скончалась дома, окруженная волной любви со стороны семьи и друзей. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко вспыхнула. Иди, малыш, в небо, и благодарю", – пишет актер Демиен Льюис.

Свои соболезнования выразил и канал BBC One, где Хелен сыграла одну из своих последних ролей в сериале "Вампиры Венеции".

Актриса больше всего запомнилась зрителям ролями в сериале "Острые козырьки", где сыграла Полли Грей, а также в трех сериях "Гарри Поттера", где ей досталась роль Нарциссы Малфрой.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни американский актер, обладатель премий "Тони" Джозеф Сираво, который сыграл в популярном сериале нулевых "Клан Сопрано". Ему было 64 года.

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