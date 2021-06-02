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Звезда Друзей Мэттью Пэрри расстался с молодой красоткой-невестой

Сегодня, 09:33

Пара была вместе с 2018 года. О свадьбе актера со своей возлюбленной стало известно в ноябре 2020 года

Мэттью Перри и Молли Хервиц
Мэттью Перри и Молли Хервиц
Фото: Getty Images, YouTube

Известный американский актер, звезда сериала "Друзья", 51-летний Мэттью Перри расстался со своей невестой, 29-летней Молли Хервиц, сообщает People.

"Иногда что-то просто не получается, и этот случай тому пример. Я желаю Молли всего наилучшего", – прокомментировал расставание Мэттью.

Пара начала начали встречаться в 2018 году и обручились в ноябре 2020 года. Тогда Пэрри назвал свою уже экс-возлюбленную "величайшей женщиной на планете". Отметим, что о Молли известно совсем немного – девушка работает литературным менеджером и не ведет непубличный образ жизни.

Мэттью Перри и Молли Хервиц
Мэттью Перри и Молли Хервиц
Фото: Getty Images, instagram.com/mattyperry4

Мэттью Перри никогда не был женат. С 1995 по 1996 год он встречался с актрисой Джулией Робертс. Более длительные отношения (по крайней мере, которые были известны широкой публике) у Перри были с актрисой Элизабет Каплан. Пара встречалась с 2006 по 2012 год.

Грустная новость о разрыве Перри и Хервитц появилась сразу же после премьеры специального эпизода сериала "Друзья", где Пэрри снялся со своими бывшими коллегами по съемочной площадке.

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Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер – все они появились в специальном выпуске, который был снят на оригинальной сцене популярного ситкома в Бербанке, Калифорния.

Ранее мы сообщали, что накануне выхода спецэпизода "Друзей", в котором все актеры вновь воссоединились, прояснилась ситуация с необычным видом Мэттью Перри в проморолике. Зрители были обеспокоены видом Перри, который играл ироничного Чендлера Бинга. На видео он невнятно говорил и едва ли не спал.

Недавно в Голливуде еще одна парочка разорвала помолвку – єто Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Подробнее – смотрите в видеосюжете:

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Друзья Мэттью Перри романы звезд
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