Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Золотая Дзига-2021: лучший фильм по мнению зрителей – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Вчера, 17:00

Победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" выбирали сами зрители. В течение месяца на сайте "Сегодня" продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм

Григорий Бакланов в фильме "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Григорий Бакланов в фильме "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Фото: dzygamdb.com

Лауреатом "Премии зрительских симпатий" в рамках Пятой национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2021", которая ранее запустила забавный челлендж с киношниками, стал фильм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Кинолента режиссера Миши Кострова набрала наибольшее количество голосов. Награда будет вручаться уже в четвертый раз.

"Премия зрительских симпатий" – не просто награда в пределах кинопремии "Золота Дзиґа". Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промо кампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Фото: dzygamdb.com

Всего на "Премию зрительских симпатий" претендовало 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на эту награду в истории кинопремии "Золота Дзиґа".

Честность и достоверность обнародованных результатов голосования подтвердила аудиторско-консалтинговая компания Kreston GCG, являющейся официальным аудитором Пятой Национальной кинопремии.

Напомним, что торжественная церемония награждения лауреатов во всех 23 номинациях состоится 12 июня.

Списком всех номинантов на "Золоту Дзиґу" мы делились тут.

Смотрите интервью со звездой сериала "Хрустальные вершины" Виталием Салием:

Ранее стало известно, что режиссер фильма "Погані дороги" Наталья Ворожбит победила в номинации "Открытие года" на "Золотой Дзиґе-2021".

Также мы делали обзор 7 победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020", которые вы можете посмотреть онлайн.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Каннский кинофестиваль объявил программу. Украинский фильм тоже в списке Смотрите эпичный трейлер самого ожидаемого в Украине исторического экшена - Довбуш (видео) Вышел трейлер "Мої думки тихі 2". Настолько крутой, что в Сети надеются, что это не шутка (видео)
Золота Дзиґа украинское кино
Реклама

Новости партнеров

Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:06Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 11:43Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Сегодня, 08:51Фаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Сегодня, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 20:38Психо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Вчера, 18:24Вкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

Вчера, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

8 июняЗвездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

8 июняЗвездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

8 июняВкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Новости партнеров

Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять