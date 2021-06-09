Золотая Дзига-2021: лучший фильм по мнению зрителей – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" выбирали сами зрители. В течение месяца на сайте "Сегодня" продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм

Григорий Бакланов в фильме "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" Фото: dzygamdb.com

Лауреатом "Премии зрительских симпатий" в рамках Пятой национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2021", которая ранее запустила забавный челлендж с киношниками, стал фильм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Кинолента режиссера Миши Кострова набрала наибольшее количество голосов. Награда будет вручаться уже в четвертый раз.

"Премия зрительских симпатий" – не просто награда в пределах кинопремии "Золота Дзиґа". Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промо кампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" Фото: dzygamdb.com

Всего на "Премию зрительских симпатий" претендовало 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на эту награду в истории кинопремии "Золота Дзиґа".

Честность и достоверность обнародованных результатов голосования подтвердила аудиторско-консалтинговая компания Kreston GCG, являющейся официальным аудитором Пятой Национальной кинопремии.

Напомним, что торжественная церемония награждения лауреатов во всех 23 номинациях состоится 12 июня.

Списком всех номинантов на "Золоту Дзиґу" мы делились тут.

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Ранее стало известно, что режиссер фильма "Погані дороги" Наталья Ворожбит победила в номинации "Открытие года" на "Золотой Дзиґе-2021".

Также мы делали обзор 7 победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020", которые вы можете посмотреть онлайн.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2021

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