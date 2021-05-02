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Знаменитости, которых скосила деменция, и причем здесь Бритни Спирс

Сегодня, 13:39

Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает деменцией. Мы вспомнили известных людей, у которых она на самом деле была

Отец Бритни Спирс – Джейми Спирс, который уже много лет является ее опекуном и распоряжается ее жизнью, заявил, что у певицы деменция. Он указал это в документах, необходимых ему для сохранения опеки над своей знаменитой дочерью, пишет The Sun. Об этом также говорится в документальном фильме "Битва за Бритни", который скоро выйдет на экраны.

Пока точно не доказано, что у Бритни деменция, да и вообще этот синдром чаще всего поражает людей в пожилом возрасте, а ей – 39. Мы же решили вспомнить, кто из известных людей страдал от этого недуга.

Что такое деменция?

Это синдром, из-за которого ухудшаются память, мышление, поведение человека. Больной не может выполнять привычные ему действия, забывает любую информацию, испытывает трудности с вниманием, а иногда даже теряет способность говорить.

У кого из знаменитостей была деменция

Шон Коннери

Шон Коннери
Шон Коннери
Фото: Imdb.com

Легендарный актер умер в 2020 году в возрасте 90 лет. Официальной причиной его смерти названы пневмония и сердечная недостаточность, но его супруга призналась, что Коннери страдал от слабоумия.

Рита Хейворт

Рита Хейворт
Фото: IMdb

Звезда Голливуда скончалась в 1987 году. Она начала злоупотреблять алкоголем, что часто мешало съемкам в кино. Но близкие не сразу узнали о ее диагнозе. Врачи лечили Хейворт от алкогольной зависимости, упустив признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера.

Робин Уильямс

Робин Уильямс
Фото: IMdb

Известный актер скончался в 2014 году. Причиной смерти стало самоубийство, но привело к нему, как писали СМИ, именно состояние здоровья. Уильямс страдал от деменции, тревоги и галлюцинаций.

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Джеймс Стюарт

Джеймс Стюарт
Фото: IMdb

Актер Джеймс Стюарт сыграл более чем в 100 фильмах. В Голливуде его обожали, а смерть звезды оплакивали тысячи. Он умер в 1997-м из-за сердечного приступа, хотя деменцию ему диагностировали несколькими годами ранее.

Питер Фальк

Питер Фальк
Фото: IMdb

Экранный детектив Коломбо в 2008 году едва не попал под колеса авто, совершенно того не понимая. После этого случая выяснилось, что у него болезнь Альцгеймера. С расстройством памяти актер прожил недолго – Питер Фальк умер 23 июня 2011 года. Официальная причина смерти – остановка сердца на фоне воспаления легких.

А что же с Бритни?

С 2008 года певица находится под опекой отца. Она уже пыталась в прошлом году лишить его статуса опекуна. В Лос-Анджелесе 23 июня состоится слушание по делу об ее опекунстве, где звезда 00-х выступит лично.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс впервые прокомментировала документалку о себе.

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