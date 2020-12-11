Знакомство с родителями и поцелуй Спайдермена: как прошел восьмой выпуск "Холостячки"

Узнайте все самые интересные подробности нового эпизода

Прошел восьмой выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Уже через неделю мы узнаем, кто стал победителем проекта.

В новом эпизоде реалити Алексей Тригубенко, Александр Эллерт и Андрей Рыбак знакомили нашу холостячку со своими родителями.

Давайте узнаем интересные подробности каждой из встреч.

Родители Алексея

Перед тем, как пригласить Ксюшу к себе домой и познакомить с родителями, Алексей решил провести время с ней вдвоем. Он привел Мишину в ресторан, где был своеобразный шатер и диван. Парень предложил холостячке необычное свидание – завязать глаза и кормить друг друга фруктами.

Вскоре паре принесли поднос с печеньем с предсказаниями. В одном из них было сказано, что Леша должен поцеловать Ксюшу, вися головой вниз, как в культовой сцене фильма "Человек-паук" с Тоби Магуайером. Паре удалось это реализовать.

Скриншот: кадр из видео

Ксении удалось пообщаться с родителями Алексея тет-а-тет. И если мать Тригубенко уже готова к свадьбе и внукам, то слова отца парня Ксюшу немного смутили.

Отец Алексея Александр уверен, что на первом месте у мужчины должен быть бизнес, потом друзья, а на третьем – Ксения с ее сыном. И вообще, супруга, по его мнению, должна оставаться в тени.

Но Ксюша и отец Алексея все же смогли прийти к общему знаменателю, признав, что мужчина "делает" женщину, а женщина – мужчину.

К слову, сам Леша со словами папы не согласен – он готов уделять много времени Ксюше и ее ребенку.

Скриншот: кадр из видео

Дочь Александра

Александр Эллерт не смог познакомить Ксению со своими родителями, так как они находятся на Востоке Украины. Поэтому он познакомил Мишину с еще одним важным человеком в его жизни – дочерью Элей.

Ксения привела своего сына Платона и все вместе они готовили шоколадные конфеты. Дети Ксюши и Саши не сразу смогли найти общий язык. А 12-летняя Эля и вовсе смутила пару вопросом: "Так а кто вы друг другу? И что это за шоу?" Кое-как Эллерт смог объяснить дочери, что на проекте несколько парней борются за то, чтобы стать другом Ксении. Но Эля, похоже, все поняла и без объяснений.

Скриншот: кадр из видео

Дальше Александр пригласил Ксению в тату-салон. Там он предложил сделать Мишиной парные татуировки, на что холостячка ему сказала: "Только, если выберу тебя в финале". Эллерт расстроился.

Семья Андрея Рыбака

Чтобы познакомиться с мамой и сестрой Андрея Рыбака, Ксюша приехала в Житомир. Прежде чем встретиться с Андреем, девушка прошлась по улице города, где ее ждали сюрпризы. Вначале несколько мужчин подарили ей розы, потом она увидела несколько плакатов со своими фото и смешными подписями вроде "Ксения Рыбак? Звучит неплохо". Потом уличный музыкант спел песню Андрея для Ксюши, а на асфальте девушка увидела их с Рыбаком имена, написанные мелками.

Скриншот: кадр из видео

Родные Андрея Ксюше очень понравились. За столом они все вместе сыграли в игру "правда или ложь". Правила были такие: каждый мог рассказать историю о себе или ком-то, кто сидит рядом, а все должны были угадать – правда это или ложь. Тогда Андрей, кстати, вспомнил, что Ксения подарила ему дорогую брендовую футболку, которую он не оценил. Мы, к слову, нашли бренд и цену – можете посмотреть.

А далее – время церемонии роз. Как она прошла, и кто отправился домой в восьмом выпуске шоу "Холостячка", узнайте в еще одном нашем материале.

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