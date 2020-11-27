Злата Огневич запела на польском в поддержку всех женщин мира (видео)

Певица представила новую версию песни "Богиня"

Украинская певица Злата Огневич представила польскую версию трека "Богиня" в поддержку новой социальной инициативы, вызванной ситуацией в Польше в рамках проекта "Мое тело – мое дело". Напомним, что в октябре Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность, что привело к массовым протестам в стране.

Песня "Богиня" в исполнении Златы Огневич показывает, что в каждой женщине есть тот самый "стержень", который делает ее уникальной, неповторимой и сильной. "Богиня" на польском языке поднимает важную тему свободы выбора женщин, которая начала очень часто нарушаться в обществе, особенно в Польше.

Злата Огневич

Фото: пресс-служба

"Каждая женщина свободная, а запреты, которые вступают в силу, просто нарушают права и могут сломать "богинь". Внутри каждой женщины таится прекрасное, и важно помочь им сохранить это в себе. Если общество будет в дальнейшем диктовать свои условия, то "богиням" Польши нужна будет помощь" – комментирует свой трек Злата.

Авторство сингла "Богиня" принадлежит молодой исполнительнице Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

"Ты не одна, я с тобой, а вместе мы можем все, мы сильны. Мы изменим этот мир" – таким стал главный месседж трека.

Ранее мы писали, что польский Vogue посвятил номер протестам в Польше. На обложке – обнаженная активистка Аня Рубик.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться