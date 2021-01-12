Злата Огневич о лучшем подарке на свое 35-летие: "Давайте вместе совершим чудо"

Злата Огневич о лучшем подарке на свое 35-летие: "Давайте вместе совершим чудо"
В свой день рождения певица захотела подарить подарок другим
Для певицы Златы Огневич, которая ранее позировала на пляже Египта, сегодня особенный и важный день. Артистке исполняется 35 лет! В своей новой публикации в Instagram Злата Огневич поделилась, что для нее значит этот день и назвала лучший подарок для нее самой.
На опубликованной фотографии Злата Огневич позировала в бирюзовом платье на фоне рождественской елки. Как оказалось, на свой день рождения певица решила сделать подарки другим – тем, для кого они сейчас особенно ценны.
Артистка призналась, что самым лучшим подарком для нее будет помощь онкобольным деткам. Злата Огневич собирает средства для помощи малышам, чтобы подарить им чудо.
Певица также поблагодарила своих родителей и засыпала их комплиментами.
"Именно сейчас я ощущаю особый вайб со Вселенной, именно сейчас я могу сказать, что знаю многое и одновременно – ничего не знаю! Это волнительно, где-то даже слишком, ведь большие волны создают шторм, и мой корабль приходится строить заново. Вот! Я постоянно в процессе – и это главное! Жизнь имеет гораздо больше поводов для радости, чем мы думаем!", – написала Злата Огневич.
Ранее Злата Огневич переболела коронавирусом и поделилась подробностями болезни.
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