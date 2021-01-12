Злата Огневич о лучшем подарке на свое 35-летие: "Давайте вместе совершим чудо"

В свой день рождения певица захотела подарить подарок другим

Для певицы Златы Огневич, которая ранее позировала на пляже Египта, сегодня особенный и важный день. Артистке исполняется 35 лет! В своей новой публикации в Instagram Злата Огневич поделилась, что для нее значит этот день и назвала лучший подарок для нее самой.

На опубликованной фотографии Злата Огневич позировала в бирюзовом платье на фоне рождественской елки. Как оказалось, на свой день рождения певица решила сделать подарки другим – тем, для кого они сейчас особенно ценны.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка призналась, что самым лучшим подарком для нее будет помощь онкобольным деткам. Злата Огневич собирает средства для помощи малышам, чтобы подарить им чудо.

Певица также поблагодарила своих родителей и засыпала их комплиментами.

"Именно сейчас я ощущаю особый вайб со Вселенной, именно сейчас я могу сказать, что знаю многое и одновременно – ничего не знаю! Это волнительно, где-то даже слишком, ведь большие волны создают шторм, и мой корабль приходится строить заново. Вот! Я постоянно в процессе – и это главное! Жизнь имеет гораздо больше поводов для радости, чем мы думаем!", – написала Злата Огневич.

Ранее Злата Огневич переболела коронавирусом и поделилась подробностями болезни.

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