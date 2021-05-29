Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити
Кто-то из девушек нашел новую любовь, а кто-то – занялся карьерой
Благодаря участию в "Холостяке" многие девушки находят свою аудиторию и приумножают количество фолловеров в Instagram. После финала 11-го сезона самые популярные участницы проекта рассказали, чем они занялись, не добившись расположения Михаила Заливако, выбравшего Анну Богдан.
Фаворитка самого холостяка и многих зрителей Юлия Зайка запустила собственную линейку мерча со своими цитатами, а также снялась в продолжении сериала "Крепостная".
Джессика дружит с участницами "Холостяк-11" и вместе с Надин Медведчук зарабатывает блогерской деятельностью.
Надин обвиняли в том, что на проект она пришла за славой, но девушка отрицала подобные комментарии. Тем не менее она активно ведет Instagram, снимается в фотосессиях, рекламирует товары в соцсети, а теперь проводит онлайн-марафоны блогеров. Все по классике.
Даша после ухода из "Холостяка-11" занялась дикцией и проходит курсы ораторского искусства. Она также продолжает заниматься спортом и Insta-блогерством.
Розали призналась, что хотя ее сердце сейчас свободно, все свое время она решила посвятить работе. Конечно, девушка мечтает встретить свою любовь.
Саша тоже пришла на пост-шоу и рассказала, что "Холостяк" вдохновил ее на переезд из Праги, где она жила последние пять лет, в Киев. В Instagram у девушки 113 тысяч подписчиков, так что ей есть куда расти.
Ранее мы писали, что Михаил Заливако и Юля Зайка впервые увиделись после финала проекта.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное