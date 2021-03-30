Живущая в России дочь Сумской призналась, что думает о российском ТВ

Антонина поделилась своим мнением о телевидении

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная уже долгое время живет и работает в Москве Она, как и ее звездная мама, актриса. У себя в Instagram дочь Сумской решила поговорить о телевидении и новостях.

Антонина отметила, что не смотрит телевизор. Они вместе с мужем российским актером Владимиром Яглычем выбирают платные платформы, если речь идет о фильмах. А новости дочь украинской актрисы читает в интернете.

Дочь Ольги Сумской о ТВ Видео: Instagram/tonya_papernaya

"Сейчас достаточно открыть телефон. Кстати, это гораздо свободнее и правдивее, нежели на каком-то телевизионном канале", – сказала Антонина.

Она добавила, что некоторые ее знакомые выбирают смотреть новости по ТВ.

"Иногда приходишь в гости, и есть люди, которые все еще смотрят телевизор, обязательно – просмотр новостей. Все по старинке", – сказала дочь Ольги Сумской.

Ранее дочь Ольги Сумской продемонстрировала фигуру после вторых родов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться