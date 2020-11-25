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Женя Кот рассказал о смерти родного брата

Сегодня, 12:02

Старший брат танцора умер от рака

Танцора и победителя проекта "Танці з зірками" Женю Кота привыкли все видеть жизнерадостным и веселым. Мало кто знает, что несколько лет назад в его семье случилась трагедия. У него от рака умер старший брат. О том, как поддерживал брата во время болезни Женя Кот рассказал программе "Зірковий шлях" на канала "Украина".

О болезни брата Дмитрия танцор узнал во время обследования. Он был рядом с ним, когда врачи поставили диагноз лейкобастный лейкоз. Женя Кот верил, что они смогут победить болезнь.

"Сдали кровь и я с ним ездил тогда к врачу, который ставил диагноз. И ему поставили лейкобастный лейкоз.Я говорил ему, мы вылечимся", – вспомнил победитель "Танців з зірками".

Женя Кот
Женя Кот
Фото: instagram.com/kot_jenya

Врачи боролись за жизнь Дмитрия, но болезнь оказалась сильнее. Популярный танцор признался, что тогда больше переживал не за свое состояние, а за родителей. Они долго не знали о болезни брата и так получилось, что приехали уже на похороны.

"А родители долго не знали об этом, что он болеет. Мы скрывали. Это было Димино желание. Они как раз ехали повидаться с ним, проведать. И родители уже не увидели Диму… Я больше думал даже не о себе, о родителях. Потому что это вообще сложно очень вынести", – рассказал Кот.

Смотреть интервью Жени Кота онлайн:

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Женя Кот
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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