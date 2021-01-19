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"Женская грудь намного красивее мужских гениталий": Майли Сайрус о своей любви к женщинам

Сегодня, 19:30

Певица рассказала о своих сексуальных влечениях

Певица Майли Сайрус, которая призналась, что до сих пор любит своего экс-супруга Лиама Хемсворта, снова сделала резонансное заявление. Звезда сказала, что считает женщин намного "горячее" мужчин, и последних рассматривает только как произведения искусства.

Майли Сайрус, которая сейчас называет себя пансексуалом, уже давно не боится выставлять личное на показ и публично обсуждать темы секса и отношений.

Как сообщает Daily Mail, в прямом эфире на радио Sirius XM Майли Сайрус поделилась, что считает женские тела более сексуальными, чем мужские.

Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus

"Я думаю, что все согласятся с тем, что мужские пенисы с древних времен служили вдохновением для создания скульптур. Меня они также интересуют исключительно как арт-объект. Мне нравится форма таких скульптур, и я считаю, что такие объекты искусства отлично смотрятся где-то на столе", – рассказала Майли Сайрус.

Певица призналась, что чувствует большую эмоциональную связь с женщинами, чем с мужчинами, и ей легче найти свою "роль" в однополых отношениях.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Фото: Getty Images

"Все знают, что женская грудь красивее, чем мужские яйца. Как раз этот фактор в итоге и сделал для меня отношения с женщинами более осмысленными", – сказала певица.

Майли добавила, что готова быть с девушкой, которая такая же успешная как и она сама, или даже более. В отношениях с противоположным полом знаменитость, по ее словам, часто играет доминирующую роль.

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