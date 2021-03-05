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Жена Владимира Остапчука блеснула эффектными формами на пляже (фото)

Сегодня, 15:07

Кристина поделилась парочкой архивных фото с отдыха

Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая не отправилась с ним отдыхать в Карпаты, опубликовала несколько фото с отдыха на Мальдивах. Супруги отдыхали на острове в прошлом месяце, но приятные воспоминания с зимних каникул побудили Кристину выставить несколько снимков с пляжа.

Кстати, если и вы хотите вручить любимым женщинам яркие воспоминания, воспользуйтесь нашими подсказками небанальных идей подарков к 8 Марта.

На фото, опубликованном в Instagram, Кристина Горняк позировала в прозрачном платье, под которое надела купальник, демонстрируя свои загорелые формы.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Я помню этот день, как вчера. Моросил маленький дождик, газики бурлили в наших бокалах, фото были не четкими и не резкими, но настроение было слишком ярким и жарким!", – написала Кристина.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

Ранее шоу "Маска" осуществило детскую мечту Владимира Остапчука.

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