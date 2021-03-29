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"Жена реагирует мудро": звезда сериала "Вызов 2" Геннадий Попенко рассказал о риске на съемочной площадке

Сегодня, 15:40

Некоторые опасные сцены снимали без каскадеров

Первый в Украине сериал о спасателях "Вызов" возвращается на экраны. Уже 5 апреля в 17:10 телеканал "Украина" покажет премьерные серии продолжения драмы с элементами экшна. Одну из главных ролей в картине сыграл известный актер Геннадий Попенко. Артист откровенно рассказал, почему с легкостью соглашается на экстремальные съемки и как на это реагирует его супруга.

Продолжение драмы "Вызов" познакомит зрителей с новыми историями спасения, громкими происшествиями и событиями, которые будоражили украинцев в течение нескольких последних лет. В одной из серий зрители увидят реконструкцию трагедии в доме одного блогера, которая привела к смерти нескольких людей. По словам актера Геннадия Попенко, режиссеры "Вызова 2" были настроены снимать опасную сцену при участии каскадеров, но он предложил сделать все силами актеров.

Актер сериала "Вызов" Геннадий Попенко
Актер сериала "Вызов" Геннадий Попенко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"С одной стороны – это намного облегчает съемки, а с другой – это риск для актеров, потому что нет особой подготовки. Но я прекрасно понимал, что за чем нужно делать, а если ты на 100% в себе уверен, то берешь и делаешь. Там были особые условия работы, но риска, как по мне, не было. Может, немного взвешенного. Я видел, где был дым и где его не было, где находится аквалангист... конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы справились", – рассказал Геннадий Попенко, который в сериале "Вызов 2" сыграл капитана Геннадия Клименко.

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Актер к таким вызовам относится очень профессионально – не упускает возможность проявить свои силы и научиться новым навыкам. Так, наконец-то Геннадий Попенко смог продемонстрировать свои навыки дайвинга. А вот родные артиста к таким непростым съемкам относятся с пониманием, единственное, с чем не могут смириться – сильная занятость их отца и супруга.

"Моя жена реагирует очень мудро. Хотя бывает, что может дать слабину. Спрашивает: "Как? Все это время ты будешь что-то делать?" Ее удивляет, что порой в 8 утра я уже должен быть на площадке, а заканчиваем мы в 8 вечера. А иногда бывают переработки, и я приезжаю домой, когда все уже спят. Хорошо, когда утром папа успевает отвезти старшую дочку в школу, но это не всегда удается. Жену это немного смущает", – поделился Геннадий Попенко.

Ранее во время съемок сериала "Вызов 2" актеры сами локализовали пожар в Киеве.

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Источник: Сегодня
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