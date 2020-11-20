Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жена Дзидзьо поздравила его с днем рождения и опубликовала фото со свадьбы

Сегодня, 17:38

Ярослава Хома поделилась свадебными фотографиями с мужем

Сегодня украинский певец Дзидзьо отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет. Трогательно певца в Instagram поздравила его жена Ярослава Хома. Она вспомнила день их свадьбы и опубликовала серию фотографий.

На опубликованных снимках можно увидеть свадебное платье Ярославы и как она поправляет бутоньерку мужу. На кадрах певец предстал в белой рубашке, галстуке и черном костюме. Отметим, что в таком образе поклонники не часто видят Дзидзьо.

Ярослава Хома
Ярослава Хома
Фото: Instagram

Дзидзьо с женой
Дзидзьо с женой
Фото: Instagram


"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов.То, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, ведь ты так любишь лес. Цветы в волосах и в букетах, из-за которых я опоздала на свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм). А по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической. Воспоминания, воспоминания. Их еще так много. Михаил, с Днем рождения. Поздравления, подарки, поцелуи – лично", – написала Ярослава.

Ранее cын Дэвида и Виктории Бекхем трогательно поздравил свою девушку с днем рождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
DZIDZIO представил собственную версию гимна Украины, который уже можно послушать онлайн DZIDZIO поделился рецептом любимого завтрака
Дзидзьо
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Сегодня, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 05:55Fun

10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряШоу-бизнес

42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой: фото

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

Новости партнеров

Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Молодая жена Касселя восхитила идеальным телом в тесном платье
Молодая жена Касселя восхитила идеальным телом в тесном платье
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
"Полная чушь". Анна Седокова шокировала фанатов
"Полная чушь". Анна Седокова шокировала фанатов
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять