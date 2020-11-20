Жена Дзидзьо поздравила его с днем рождения и опубликовала фото со свадьбы
Ярослава Хома поделилась свадебными фотографиями с мужем
Сегодня украинский певец Дзидзьо отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет. Трогательно певца в Instagram поздравила его жена Ярослава Хома. Она вспомнила день их свадьбы и опубликовала серию фотографий.
На опубликованных снимках можно увидеть свадебное платье Ярославы и как она поправляет бутоньерку мужу. На кадрах певец предстал в белой рубашке, галстуке и черном костюме. Отметим, что в таком образе поклонники не часто видят Дзидзьо.
"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов.То, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, ведь ты так любишь лес. Цветы в волосах и в букетах, из-за которых я опоздала на свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм). А по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической. Воспоминания, воспоминания. Их еще так много. Михаил, с Днем рождения. Поздравления, подарки, поцелуи – лично", – написала Ярослава.
Ранее cын Дэвида и Виктории Бекхем трогательно поздравил свою девушку с днем рождения.
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