Жена Дзидзьо поздравила его с днем рождения и опубликовала фото со свадьбы

Ярослава Хома поделилась свадебными фотографиями с мужем

Сегодня украинский певец Дзидзьо отмечает день рождения. Ему исполнилось 37 лет. Трогательно певца в Instagram поздравила его жена Ярослава Хома. Она вспомнила день их свадьбы и опубликовала серию фотографий.



На опубликованных снимках можно увидеть свадебное платье Ярославы и как она поправляет бутоньерку мужу. На кадрах певец предстал в белой рубашке, галстуке и черном костюме. Отметим, что в таком образе поклонники не часто видят Дзидзьо.

Ярослава Хома Фото: Instagram

Дзидзьо с женой Фото: Instagram



"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов.То, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, ведь ты так любишь лес. Цветы в волосах и в букетах, из-за которых я опоздала на свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм). А по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической. Воспоминания, воспоминания. Их еще так много. Михаил, с Днем рождения. Поздравления, подарки, поцелуи – лично", – написала Ярослава.

Ранее cын Дэвида и Виктории Бекхем трогательно поздравил свою девушку с днем рождения.

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